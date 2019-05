SONDAJ IMAS: PSD se prăbușeste. PNL conduce în preferințele electoratului. Alianța USR-PLUS vine puternic din spate

SONDAJ IMAS: PSD se prăbușeste. PNL conduce în preferințele electoratului. Alianța USR-PLUS vine puternic din spate.

PNL ar castiga cele mai multe voturi daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, arata un sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM.

Este pentru a doua luna la rand cand PNL depaseste PSD in intentiile de vot – cu aproape 4 procente.

Asadar, PNL are in sondaj 25,6%, PSD 21,7%, iar pe locul al treilea se claseaza Alianta 2020, formata din USR si PLUS, cu 16,4%.

Urmeaza partidul lui Calin Popescu Tariceanu, ALDE, care mai pierde jumatate de procent fata de luna trecuta si ajunge la 12,2%.

Pro-Romania – formatiunea condusa de Victor Ponta are 11,7%, UDMR si PMP: 5,6%.

In ceea ce priveste topul candidatilor la alegerile prezidentiale, acesta este condus in continuare de Klaus Iohannis, cu 42,7% din preferintele alegatorilor, de doua ori si ceva mai mult decat urmatorul candidat: Calin Popescu Tariceanu, de la ALDE, 18,3%, arata sondajul IMAS.

Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale, pe locul 3 s-ar situa Victor Ponta, de la Pro Romania, cu 14,5 procente.

Dacian Ciolos ar avea 10%, Liviu Dragnea 8,7%, Dan Barna 2,5%, Eugen Tomac 2,2% si Kelemen Hunor 1.2%.

De precizat este ca pana acum, singurul care si-a exprimat intentia de a candida la prezidentiale este actualul sef al statului.

Sondajul IMAS, realizat la comanda Europa FM, a fost facut intre 12 si 25 aprilie, prin telefon. Au raspuns 1.010 persoane cu varsta de peste 18 ani. Eroarea sondajului este de:+/- 3.1%.

Directorul general al IMAS este sociologul Alin Teodorescu, fost deputat PSD si fost consilier al premierului Adrian Nastase.