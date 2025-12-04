Șomajul în Alba, pe un trend ascendent: Creștere de peste 8% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut

Numărul șomerilor din județul Alba a crescut considerabil în ultimul an, ajungând la finalul lunii septembrie 2025 la un total de 5.686 de persoane, potrivit celor mai recente date furnizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă.

Deși comparativ cu luna august fluctuația este minoră (+0,2%), raportat la luna septembrie a anului trecut, județul înregistrează o creștere a șomajului cu 8,4%, adică un plus de 440 de persoane fără un loc de muncă.

Rata șomajului a urcat astfel la 3,7%, o valoare care plasează Alba peste media națională de 3,2% și pe locul al treilea în Regiunea Centru, după județele Covasna și Harghita.

Șomajul în județul Alba în luna septembrie 2025

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2025 în judeţul Alba a fost de 5686 persoane ( 2,3% din total tara, 252520 someri), în creștere cu 9 persoane (+0,2%) comparativ cu luna anterioara ( pe sexe, -0,5% la barbati și +0,8% la femei) și cu 440 persoane (+8,4%) comparativ cu luna septembrie 2024; femeile reprezentau la această dată 50,2% din numărul total al şomerilor ( 2857 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 73,6% din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 21,2% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale şi 5,2% persoane cu studii superioare.

Din totalul de 5686 someri, 1795 someri (31,6%) sunt in mediul urban si 3891 (68,4%) sunt in mediul rural, fata de luna anterioara numărul șomerilor a crescut cu 1,6% în mediul urban și a scăzut cu 0,5% in mediul rural.

Cel mai mare număr de şomeri din mediul urban, înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost Alba Iulia (371 persoane), urmata de Blaj (357 persoane), Sebeș (271 persoane) si Aiud (190 persoane). In mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: Cetatea de Balta (330 persoane), Jidvei (327 persoane), Rosia Montana (204 persoane), Scărişoara (181 persoane), Sona (176 persoane), Sasciori (154 persoane), Albac (150 persoane), Craciunelu de Jos (126 persoane), Ighiu (121 persoane), Bistra (106 persoane), Unirea (101 persoane), Horea (100 persoane). Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Ceru Bacainti (1 persoana), Ohaba (2 persoane), Livezile, Intregalde, Mogos, Ocolis, Rimetea (6 persoane) si Stremt (7 persoane), iar în comunele Bucerdea Granoasa și Cut nu se inregistreaza nici un șomer.

Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani ), în luna septembrie 2025 a fost de 2,6% (2,6% femei). Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Baia de Aries (3,4%), Câmpeni (3,2%), Blaj (3%), Abrud (2,2%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir si Teius (0,7%), Alba Iulia (0,8%). În mediul rural, cele mai mari ponderi ( peste 10%) ale numărului de şomeri înregistraţi în numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (23%), Cetatea de Balta (17,5%), Albac (12,9%), Hoparta si Rosia Montana (12,7%), Avram Iancu (11,6%), Vadu Motilor (10,6%).Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele : Stremt (0,5%), Livezile si Santimbru (0,6%), Ohaba (0,7%), Ceru Bacainti si Mihalt, (0,8%).

Rata şomajului a fost în luna septembrie 2025 de 3,7% (mai mare identică cu rata înregistrată în luna anterioara si mai mare decât cea înregistrată în septembrie 2024, 3,4%), peste rata înregistrată la nivel național (3,2%).În rândul femeilor, rata şomajului a fost de 4,3% (4,2% în luna anterioara și 3,6% in luna septembrie 2024), iar în rândul bărbaţilor de 3,3% (3,3% în august 2025 și 3,2% în septembrie 2024). În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în luna septembrie 2025 pe locul 21 în ierarhia județelor ordonate crescător.

Numărul şomerilor şi rata şomajului în Regiunea Centru în luna septembrie 2025

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii septembrie 2025, în Regiunea Centru, a fost de 34879 persoane, reprezentând 13,8% din numărul total al şomerilor înregistraţi la nivel național (252520 persoane). Ponderea şomerilor de sex masculin a fost de 52% (18086 persoane), iar de sex feminin a fost de 48% (16701 persoane). Numărul şomerilor a scăzut faţă de luna anterioară cu 0,3% (-92 persoane) şi a crescut cu 8,2% (+2632 persoane) faţă de luna corespunzătoare din anul 2024. La nivelul regiunii, cei mai mulţi şomeri s-au înregistrat în judeţele Brașov (7028 persoane), Harghita (6049 persoane) și Alba (5686 persoane).

Rata şomajului înregistrată în Regiunea Centru, calculată ca raport între numărul şomerilor şi populaţia activă civilă, a fost în luna septembrie 2025 de 3,5% (3,8% în rândul femeilor), mai mare decât valoarea înregistrată la nivel naţional: 3,2% (3,3% în rândul femeilor). Cea mai mare rata a şomajului s-a înregistrat în judeţele Covasna 6,4% și Harghita 5%, fiind urmate de județul Alba cu 3,7%, județul Sibiu 2,8%, județul Mureș și județul Brașov cu 2,7%.

Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele înscrise la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă).

Rata şomajului reprezintă proporţia numărului de şomeri înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în populaţia activă civilă. Populaţia activă civilă se determină prin însumarea populaţiei ocupate civile cu numărul şomerilor înregistraţi.

Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă incluzând populaţia ocupată şi şomerii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI