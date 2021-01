Soluții pentru siguranța copiilor în mediul digital. Intervenția sistemelor de învățământ și modalitățile folosite

În momentul în care școala s-a mutat online din cauza perioadelor lungi de carantină, copii au devenit utilizatori avizi ai tehnologiilor digitale, aceste tendințe fiind simțite deja de multă vreme, adâncindu-se în pandemie. Printre numeroasele foloase pe care le are această tendință, există și problemele legate de siguranța copiilor în mediul digital, o problemă în care pot da o mână de ajutor inclusiv sistemele de învățământ, începând cu distrubuirea de informații până la alfabetizarea media și promovarea cetățeniei digitale, a fost arătat într-o analiză pe această temă publicată pe platforma OECDedutoday.com, de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economic (OECD).

Analista OECD Francesca Gottschalk arată că “în pofida tuturor oportunităților oferite de lumea digitală – precum joaca, învățarea, socializarea, participarea la viața civică – implicarea în digital este însoțită de riscuri la adresa siguranței copiilor, riscuri ce pot avea implicații în lumea reală.”

Ea arată că riscurile sunt fie declinări online ale unor riscuri care există și în offline – bullying-ul poate exista la fel de bine pe Internet și în curtea școlii, copiii pot fi expuși unor manifestări rasiste sau discursului urii și în jocurile online sau în aplicații, ca și în viața reală -, pe când altele sunt specifice mediului digital. Printre acestea, sunt date drept exemplu sexting-ul (transmiterea de mesaje cu conținut sexual), folosirea abuzivă a datelor personale ale copiilor sau confuzia produsă adesea de unele tipuri de comunicări comerciale online.

Toate acestea, arată autoarea, pot afecta bunăstarea și rezultatele școlare ale copiilor, viața lor privată pe termen scurt sau lung și pot avea implicații financiare.

Analiza descrie mai multe modalități prin care sistemele de învățământ pot interveni – și, pe alocuri, o fac deja – pentru a sprijini siguranța copiilor în mediul online. Anume:

Acțiuni împotriva cyberbullying-ului – de la dezvoltarea de planuri naționale de acțiune, la linii telefonice de asistență pentru copii, părinți și profesori, diseminarea informației pentru a-i ajuta pe profesori să includă tema siguranței online în materia pe care o predau.

Acțiuni de securizare a datelor și informațiilor private ale copiilor. Țări precum Grecia, Norvegia sau Elveția au implementat programe de logare sigură la platforme online pentru elevi, iar Irlanda, Letonia sau părți din Belgia școlile primesc informații privind protejarea datelor private ale elevilor.

Sistemele de învățământ trebuie să joace un rol important în promovarea abilităților digitale, a cetățeniei digitale și a alfabetizării media, pentru că elevii trebuie ajutați să înțeleagă riscurile cu care se pot confrunta în mediile digitale. Ei ar putea, astfel, înțelege mai bine dacă o informație este falsă sau adevărată sau ar putea să identifice mai ușor surse de informare demne de încredere. Pentru aceasta, profesorii au un rol important și ei la rândul or ar trebui să dobândească abilitățile necesare.

Francesca Gottschalk afirmă că pe măsură ce societatea devine tot mai digitalizată, e mai important ca oricând să fie înțelese riscurile și oportunitățile noilor medii, pentru a putea implementa politici și măsuri de protejare eficientă și de sprijin pentru copii, în mediul virtual. Iar acestea ar trebui să fie rezultatul colaborării între sectoare, discipline de cercetare, regiuni și țări.

Sursă: edupedu.ro