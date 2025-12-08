Solstițiul de iarnă 2025 | Când debutează iarna astronomică: Ziua este cea mai scurtă din an, iar noaptea cea mai lungă
Luna decembrie 2025 a sosit oficial, aducând cu ea începutul iernii calendaristice. Există însă persoane care preferă să considere solstițiul drept punctul real de start al sezonului rece. Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi din an în emisfera nordică, cea mai lungă noapte și debutul iernii astronomice.
Când pică solstițiul de iarnă
În 2025, solstițiul de iarnă are loc la ora 15:03 în data de 21 decembrie. Este important de știut că solstițiul nu reprezintă o zi întreagă, ci un moment precis în care poziția Soarelui atinge un punct extrem pe bolta cerească.
Termenul „solstițiu” provine din latină: sol (soare) și sistere (a sta pe loc). În această perioadă, Soarele pare să „înghețe” pe cer, situându-se exact deasupra Tropicului Capricornului – cea mai sudică latitudine la care ajunge anual.
Pentru emisfera sudică, acest fenomen aduce cea mai lungă zi din an, Soarele atingând un unghi maxim pe cer. În schimb, emisfera nordică se confruntă cu minimum de lumină și maximum de întuneric, motiv pentru care zilele par extrem de scurte.
Solstițiile există datorită înclinației axei Pământului, de 23,5 grade. Această înclinare determină modul în care lumina solară ajunge pe suprafața planetei și explică succesiunea anotimpurilor.
După solstițiul de iarnă, Soarele începe să „urce” treptat pe cer în emisfera nordică, până ajunge – peste șase luni – deasupra Tropicului Racului, moment în care are loc solstițiul de vară. La jumătatea dintre cele două solstiții se află echinocțiile, perioade în care Soarele se află exact deasupra Ecuatorului.
De ce variază data solstițiului
Data solstițiului de iarnă poate fluctua ușor de la un an la altul. Motivul? Pământul nu parcurge orbita solară într-un număr exact de zile, ci în aproximativ 365,24 de zile. Din acest motiv, momentul solstițiului se deplasează anual cu aproximativ șase ore. La fiecare patru ani, această diferență însumează o zi, motiv pentru care avem anii bisecți.
Pe lângă durata orbitei, și alți factori influențează momentul solstițiului: forma eliptică a orbitei Pământului și o ușoară „oscilație” a axei planetare.
În mod firesc, cu cât o regiune se află mai aproape de nord, cu atât ziua de 21 decembrie va fi mai scurtă. În zonele arctice, Soarele nu răsare deloc în această perioadă – fenomen cunoscut sub numele de „noaptea polară”. În România, diferențele sunt moderate, dar sesizabile: de la puțin peste opt ore de lumină în sud, până la aproape șapte în nord.
Solstițiul marchează începutul iernii?
Iarna meteorologică începe la 1 decembrie și se încheie pe 28 (sau 29) februarie, fiind stabilită astfel pentru a facilita analizarea datelor climatice.
Iarna astronomică, însă, începe odată cu solstițiul de iarnă, atunci când poziția Pământului în raport cu Soarele marchează tranziția oficială între anotimpuri.
Prin urmare, indiferent dacă privim iarna prin prisma astronomiei sau a meteorologiei, momentul din 21 decembrie 2025 va rămâne unul special: cea mai lungă noapte, cea mai scurtă zi și debutul unei noi etape a ciclului solar.
