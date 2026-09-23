Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, derby pentru fotoliul de lider în Liga 5, duminică, 27 septembrie 2026
Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, derby pentru fotoliul de lider în Liga 5, duminică, 27 septembrie 2026!
Șoimii Ciumbrud – Mureșul Gâmbaș, derby pentru primul loc în Liga 5. Etapa a 3-a din Liga a V-a, Seria 1, programează duminică unul dintre cele mai așteptate dueluri ale începutului de sezon. Șoimii Ciumbrud și Mureșul Gâmbaș se întâlnesc într-un derby care pune față în față primele două clasate, ambele cu maximum de puncte după primele două etape și despărțite doar de golaveraj.
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Duminică, 27 septembrie, de la ora 17.00, stadionul din Ciumbrud va fi scena unei confruntări care are toate ingredientele unui derby adevărat. Șoimii Ciumbrud ocupă prima poziție, cu un golaveraj de 9-1, în timp ce Mureșul Gâmbaș se află pe locul secund, cu 8-0. Ambele formații au câte 6 puncte, iar un singur gol marcat în plus face diferența în clasamentul actual.
O rivalitate care are istorie Dincolo de clasament și de cele trei puncte puse în joc, partida are o încărcătură aparte. Șoimii Ciumbrud și Mureșul Gâmbaș sunt două formații despărțite de doar câțiva kilometri, iar rivalitatea dintre ele s-a construit în timp, din meciuri disputate, orgolii locale și întâlniri care au adus de fiecare dată oamenii aproape de fotbal. În astfel de comunități, derby-ul nu este doar o partidă bifată în calendar. Este o întâlnire a două echipe care se cunosc bine, a unor jucători care s-au întâlnit de multe ori pe teren și a unor suporteri pentru care rezultatul are o însemnătate aparte. Iar tradiția ultimelor confruntări confirmă acest lucru.
Cele două echipe s-au întâlnit în derby-uri memorabile, iar precedentele confruntări directe au demonstrat din plin ce poate însemna această rivalitate. Șoimii Ciumbrud s-au impus cu 4-3, după ce în tur Mureșul Gâmbaș câștigase cu 3-2, într-o partidă spectaculoasă, disputată într-o atmosferă impresionantă, în fața a peste 400 de spectatori.
De această dată, Ciumbrudul pornește cu un mic avantaj înaintea fluierului de start. Poziția actuală din clasament, rezultatele obținute în sezonul precedent și avantajul terenului propriu sunt argumente care îi oferă formației gazdă statutul de favorită înaintea duelului. Dar tocmai aici stă frumusețea unui derby: statutul de favorită se stabilește înaintea meciului, însă cele trei puncte se decid pe teren.
Mureșul Gâmbaș vine după un start perfect de campionat, cu două victorii și fără gol primit, iar formația oaspete are toate motivele să creadă că poate răsturna calculele hârtiei.
Ciumbrudul are avantajul terenului propriu și al rezultatelor din trecut. Gâmbașul are forma actuală și o defensivă care nu a cedat în primele două etape.
Cele două formații pornesc din vârful clasamentului, cu maximum de puncte după două etape, iar confruntarea directă poate schimba liderul Seriei 1.
Este genul de meci în care clasamentul poate spune multe, dar nu poate anticipa totul. Într-un derby, orgoliile, presiunea, atmosfera și capacitatea de a gestiona momentele decisive pot cântări la fel de mult precum forma sportivă. Locul 1 contra locului 2. Șase puncte de fiecare parte. Un singur gol în clasamentul golaverajului. Tradiție, orgoliu și rivalitate. 90 de minute pentru primul loc. Duminică, la Ciumbrud, se anunță un derby pe cinste.
Ștefan FARAGO
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