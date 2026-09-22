Tragedie în județul vecin: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren care circulă și prin Alba

Un bărbat a murit după ce a fost lovit de trenul IR 76 Budapesta–Brașov, marți, în municipiul Sibiu, în apropierea străzii Maramureșului.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu intervin la un accident feroviar, produs în municipiul Sibiu, în apropierea străzii Maramureșului, unde s-a sesizat faptul că un bărbat ar fi fost lovit de un tren.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în apropierea străzii Maramureșului din municipiul Sibiu, pe magistrala 200, la km 6+400 m, un bărbat a cărui identitate nu este cunoscută la acest moment, din cauze care urmează a fi stabilite, a fost lovit de trenul IR 76, care circulă pe relația Budapesta–Brașov.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul a decedat.

Verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs acest accident feroviar.

Update IPJ Sibiu:

În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost stabilită identitatea persoanei, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 72 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

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