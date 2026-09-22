Ce beneficii are ciorba de cartofi pentru organism: Cât de mult contează cum este preparată

Simplă, sățioasă și accesibilă, ciorba de cartofi rămâne unul dintre preparatele tradiționale care pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Ingredientele folosite și modul de preparare sunt însă esențiale pentru ca aceasta să fie o alegere sănătoasă.

Cartoful este adesea privit cu reținere atunci când vine vorba despre alimentație, în special din cauza conținutului de amidon. În realitate, cartofii fierți, consumați în cantități potrivite și integrați într-o dietă variată, pot reprezenta o sursă importantă de carbohidrați, potasiu și vitamina C. Prin urmare, prezența lor într-o ciorbă nu transformă automat preparatul într-un aliment nesănătos.

De ce poate fi ciorba de cartofi o alegere bună?

Unul dintre avantajele principale ale ciorbei este conținutul ridicat de apă, care contribuie la aportul de lichide și la senzația de sațietate. În plus, o ciorbă preparată cu legume poate aduce fibre, vitamine și minerale.

Morcovul, ceapa, ardeiul, țelina, pătrunjelul sau leușteanul pot îmbogăți profilul nutrițional al preparatului. Astfel, o rețetă simplă poate deveni o masă cu o diversitate mai mare de nutrienți.

Cartofii furnizează în principal carbohidrați, dar conțin și potasiu și vitamina C. Cantitatea de fibre este mai mare atunci când sunt asociați cu alte legume și, în anumite situații, atunci când sunt consumați cu coajă.

Contează cum este preparată?

Da. Diferența dintre o ciorbă de cartofi ușoară și una foarte calorică poate sta în câteva ingrediente.

O variantă orientată spre alimentația sănătoasă poate avea la bază cartofi, multe legume, verdeață și o cantitate moderată de ulei. Ciorba poate fi acrișoară cu borș, zeamă de lămâie sau alte ingrediente tradiționale, în funcție de rețetă.

În schimb, excesul de sare, prăjelile folosite pentru baza ciorbei, afumăturile sau cantitățile mari de smântână pot crește considerabil aportul de sodiu, grăsimi și calorii.

Asta nu înseamnă că ingredientele tradiționale trebuie eliminate complet. Pentru o alimentație echilibrată contează în primul rând frecvența, cantitatea și ansamblul dietei.

Poate ține locul unei mese complete?

Depinde de compoziție. O ciorbă de cartofi alcătuită aproape exclusiv din cartofi și legume poate fi gustoasă și sățioasă, însă poate furniza relativ puține proteine.

Pentru o masă mai echilibrată, ciorba poate fi asociată cu o sursă de proteine, precum iaurt simplu, ou, carne slabă sau leguminoase, în funcție de restul meniului și de preferințele alimentare.

O altă soluție este includerea direct în rețetă a unor ingrediente precum fasolea, lintea sau năutul. În acest fel, preparatul poate deveni mai consistent și poate furniza mai multe fibre și proteine vegetale.

Este potrivită pentru controlul greutății?

Poate fi. Ciorbele pe bază de legume și apă au, de regulă, o densitate energetică relativ redusă, iar volumul mare de lichid și legume poate contribui la senzația de sațietate.

Totuși, nu există un aliment care, de unul singur, să determine slăbirea. Cantitatea consumată și restul alimentației rămân importante. O ciorbă de cartofi cu mult ulei, carne grasă și smântână poate avea o valoare energetică mult mai mare decât o versiune bazată predominant pe legume.

Ce trebuie urmărit în cazul consumului frecvent?

Principalul aspect este varietatea. Chiar dacă o ciorbă de cartofi poate fi sănătoasă, alimentația nu ar trebui să se bazeze în mod repetat pe același preparat.

O dietă echilibrată presupune alternarea surselor de carbohidrați, proteine și grăsimi și includerea unei varietăți de legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, adaptate necesităților fiecărei persoane.

De asemenea, pentru persoanele care trebuie să limiteze sodiul, cantitatea de sare și ingredientele foarte sărate folosite în ciorbă merită o atenție deosebită.

sursa foto: adevarul.ro

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