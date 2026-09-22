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Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Ce spune președintele AUR

Bogdan Ilea

Publicat

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Reacția lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost eliberat din arest. Ce spune președintele AUR

George Simion, președintele AUR, a reacționat marți printr-un mesaj scurt publicat pe rețelele sociale, după ce judecătorii au respins solicitarea procurorilor DIICOT privind arestarea lui Călin Georgescu.

Liderul AUR nu s-a dezis de fostul candidat la președinție chiar și după apariția unor stenograme în care Călin Georgescu spunea că a avut misiunea de a „deconspira tot sistemul, inclusiv pe George Simion”.

„Nu veți putea înșela sau învinge poporul român!”, a scris George Simion marți, pe Facebook, după ce Călin Georgescu a părăsit Tribunalul.

Instanța a respins cererea procurorilor DIICOT de a-l aresta pe Georgescu și a decis punerea lui sub control judiciar, scrie Digi 24.

George Simion și AUR și-au declarat susținerea totală pentru Călin Georgescu încă de luni, când fostul candidat la președinșie a fost ridicat de procurori din trafic și dus acasă, pentru percheziții la vila sa.

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