Curier Județean

Foto | Polițiștii din municipiul Blaj au desfășurat activități informativ-preventive destinate siguranței online: Au distribuit pliante și au lăsat materiale în magazine și farmacii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

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Polițiștii din municipiul Blaj au desfășurat activități informativ-preventive destinate siguranței online: Au distribuit pliante și au lăsat materiale în magazine și farmacii

Astăzi, 22 septembrie 2026, cu prilejul zilei dedicate siguranței online, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au desfășurat activități informativ-preventive în municipiu și în localitățile arondate.

Pentru ca mesajele să ajungă la cât mai mulți oameni, polițiștii au distribuit pliante și au lăsat materiale informative în magazine și farmacii, locuri frecventate de membrii comunității.

Ziua dedicată siguranței online se încheie, dar noi rămânem alături de voi, dragi cetățeni, cu sfaturi și recomandări.

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