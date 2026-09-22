22 septembrie 2026 | Motorina, aproape 11 lei/litru la Alba Iulia. Benzina, “blocată” la 9,99 lei la mai multe stații. Prețurile carburanților astăzi în oraș

Motorina, aproape 11 lei/litru la Alba Iulia. Benzina, “blocată” la 9,99 lei la mai multe stații. Prețurile carburanților astăzi în oraș

Motorina s-a scumpit în ultimele zile, iar prețul benzine a rămas ,,blocat” la 9,99 lei în mai multe stații din Alba Iulia. Creșterile survin din cauza situației geopolitice tensionate în mai multe regiuni.

La mai multe benzinării din Alba Iulia, motorina se apropie cu pași rapizi de pragul de 11 lei per litru.

Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 22 septembrie 2026:

OMV:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 9.99 lei

Petrom:

Motorină – 10.91 lei

Benzină – 9.93 lei

Lukoil

Motorină – 10.99 lei

Benzină – 9.99 lei

Mol:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 9.99 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.97 lei

Benzină – 9.99 lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 33,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii modifică tarifele de la o oră la alta.

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