Șoferiță din Alba Iulia, cu ,,alcool la bord”, trasă pe dreapta de polițiști: Avea o alcoolemie de 0.53 mg/l

O șoferiță din Alba Iulia, cu ,,alcool la bord”, a fost trasă pe dreapta de polițiști. Femeia s-a ales cu dosar penal pentru o alcoolemie de 0.53 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, în jurul orei 21.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Vânătorilor din municipiu, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

