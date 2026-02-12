Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști
O șoferiță de 38 de ani, din Bistra, a fost prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75. Femeia avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 11/12 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Bistra.
Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Aceasta a fost condusă la Spitalul Orășenesc Câmpeni, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21.00, la Fărău. Un localnic, ,,mort de beat”, a intrat cu mașina într-un gard din beton. […]
Performanță deosebită pentru un elev de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos: Tudor Dumitrean a obținut 99 de puncte și locul I la la faza zonală a Olimpiadei de Limba Engleză
Performanță deosebită pentru un elev de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos: Tudor Dumitrean a obținut 99 de puncte și locul I la la faza zonală a Olimpiadei de Limba Engleză Un elev de la școala Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a reușit o performanță deosebită la olimpiada de limba engleză. […]
VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică
Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba sunt DN74, pe tronsonul Izvorul Ampoiului – Alba Iulia, și DN75, între Mihoești și Bistra, inclusiv în zona orașului Câmpeni, unde au apărut gropi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro Carrefour, cel...
11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară
Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat În cursul zilei de...
Știrea Zilei
VIDEO | Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei
Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei Patru...
FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca
Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca O pisică a fost...
Curier Județean
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști
Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99...
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal
ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis...
Politică Administrație
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este...
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...