Curier Județean

Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști

O șoferiță de 38 de ani, din Bistra, a fost prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75. Femeia avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 11/12 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Bistra.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Aceasta a fost condusă la Spitalul Orășenesc Câmpeni, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

12 februarie 2026

De

ACCIDENT la Fărău: Un bărbat ,,mort de beat” a intrat cu mașina într-un gard din beton. Nu deține nici permis de conducere și s-a ales cu dosar penal Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 21.00, la Fărău. Un localnic, ,,mort de beat”, a intrat cu mașina într-un gard din beton. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Performanță deosebită pentru un elev de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos: Tudor Dumitrean a obținut 99 de puncte și locul I la la faza zonală a Olimpiadei de Limba Engleză

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

12 februarie 2026

De

Performanță deosebită pentru un elev de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos: Tudor Dumitrean a obținut 99 de puncte și locul I la la faza zonală a Olimpiadei de Limba Engleză Un elev de la școala Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a reușit o performanță deosebită la olimpiada de limba engleză. […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

11 februarie 2026

De

Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba sunt DN74, pe tronsonul Izvorul Ampoiului – Alba Iulia, și DN75, între Mihoești și Bistra, inclusiv în zona orașului Câmpeni, unde au apărut gropi […]

Citește mai mult