Șoferiță de 38 de ani, din Bistra, prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75: Avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști

O șoferiță de 38 de ani, din Bistra, a fost prinsă ,,beată mangă” la volan, pe DN 75. Femeia avea o alcoolemie de 0,99 mg/l și este cercetată de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 11/12 februarie 2026, polițiștii Postului de Poliție Bistra au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Bistra, un autoturism condus de o femeie, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Bistra.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând valoarea de 0,99 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Aceasta a fost condusă la Spitalul Orășenesc Câmpeni, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

