Șoferii străini care nu plătesc amenzile în România, urmăriți internațional: Permisul suspendat, recuperat doar dacă fac dovada achitării amenzii înainte de a părăsi țara
Șoferii străini care nu plătesc amenzile în România, urmăriți internațional: Permisul suspendat, recuperat doar dacă fac dovada achitării amenzii înainte de a părăsi țara
Foarte multe sancțiuni rutiere aplicate de polițiști pe teritoriul României rămân neîncasate, iar autoritățile caută soluții pentru a închide această vulnerabilitate legislativă. Un nou proiect de lege aduce în prim-plan o problemă veche, dar insuficient reglementată până acum: recuperarea amenzilor de la șoferii străini care părăsesc țara fără să le achite.
Propunere legislativă pentru șoferii străini sancționați
Un proiect de lege inițiat de deputatul PSD Eugen Neață propune modificarea legislației rutiere, astfel încât șoferii nerezidenți care încalcă regulile de circulație în România să fie obligați să plătească amenzile înainte de a ieși din țară sau să fie urmăriți prin mecanisme europene de recuperare a sancțiunilor.
Potrivit inițiatorului, actualul cadru legislativ nu oferă soluții eficiente pentru recuperarea acestor sume.
„O problemă de interes public major o reprezintă lipsa unui mecanism eficient de recuperare a amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini”, a transmis acesta.
Deși există reglementări la nivel european privind schimbul de informații între state, acestea nu sunt suficient valorificate la nivel național. În unele cazuri, legislația din România nu oferă instrumente concrete pentru a duce la bun sfârșit procedurile de recuperare a sancțiunilor.
Potrivit inițiatorului, actualul cadru legislativ nu oferă soluții eficiente pentru recuperarea acestor sume.
„O problemă de interes public major o reprezintă lipsa unui mecanism eficient de recuperare a amenzilor contravenționale aplicate cetățenilor străini”, a transmis acesta.
Deși există reglementări la nivel european privind schimbul de informații între state, acestea nu sunt suficient valorificate la nivel național. În unele cazuri, legislația din România nu oferă instrumente concrete pentru a duce la bun sfârșit procedurile de recuperare a sancțiunilor.
În același timp, statul pierde sume importante de bani. Neîncasarea acestor sancțiuni afectează bugetul public, iar diferențele de tratament între șoferii români și cei străini devin tot mai evidente.
Pentru a ilustra amploarea fenomenului, inițiatorul a oferit un exemplu concret: în perioada 2020–2023, la nivelul Serviciului Rutier Vâlcea au fost sancționați 1.899 de cetățeni străini. Cu toate acestea, „în cele mai multe cazuri sancțiunea aplicată a fost cea a avertismentului”.
Ce schimbări aduce proiectul de lege
Proiectul prevede modificarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce reguli mai stricte pentru șoferii străini sancționați în România.
Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că aceștia își vor putea recupera permisul de conducere, în cazul în care a fost suspendat, doar dacă fac dovada achitării amenzii înainte de a părăsi țara.
În plus, Ministerul Finanțelor ar urma să creeze, în termen de 90 de zile, un cont unic dedicat plății amenzilor de către cetățenii străini. Această măsură ar simplifica procesul de achitare și ar elimina eventualele confuzii legate de modalitățile de plată.
Un alt element important al proiectului vizează cooperarea internațională. În practică, recuperarea amenzilor ar putea presupune transmiterea datelor către autoritățile din statul de origine al șoferului, astfel încât sancțiunea să fie executată și în afara României.
Susținere din partea transportatorilor
Inițiativa legislativă nu vine în mod izolat, ci are și susținerea Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, organizație care a atras atenția în repetate rânduri asupra dificultăților legate de recuperarea amenzilor de la cetățenii străini.
Inițiatorul subliniază că modificările propuse urmăresc eliminarea diferențelor existente între șoferii români și cei din alte state.
„Modificarea are în vedere stabilirea echității între șoferii români și cei străini”, a explicat acesta.
Dacă proiectul va fi adoptat, România ar putea avea, în sfârșit, un mecanism mai eficient pentru aplicarea și recuperarea sancțiunilor rutiere, inclusiv prin colaborarea cu autoritățile din alte țări.
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Avans important al lucrărilor de pe Autostrada Transilvaniei: Sute de muncitori pe șantier
Avans important al lucrărilor de pe Autostrada Transilvaniei: Sute de muncitori pe șantier Vești bune de pe Autostrada Transilvania: lucrările între Nădăşelu şi Zimbor au ajuns la 94%, în timp ce pe segmentul Zimbor – Poarta Sălajului, progresul a trecut deja de 98%, a anunțat, vineri, 27 martie 2026, directorul general al Companiei Naţionale de […]
PENSII 2026 | Crește vârsta de pensionare la militari, polițiști și în sistemul de siguranță publică. Legea pensiilor militare ar urma să fie gata în două săptămâni
Crește vârsta de pensionare la militari, polițiști și în sistemul de siguranță publică. Legea pensiilor militare ar urma să fie gata în două săptămâni Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 27 martie, că proiectul privind legea pensiilor militare va fi finalizat în aproximativ două săptămâni și va prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare. De […]
Avertisment DNSC: În mediul online circulă tentative de fraudă care implică pagini web falsificate ce imită identitatea unor entități media cunoscute
Avertisment DNSC: În mediul online circulă tentative de fraudă care implică pagini web falsificate ce imită identitatea unor entități media cunoscute Tentative de fraudă online care imită identitatea unor instituții media cunoscute și promit câștiguri rapide din investiții fictive circulă în mediul online, avertizează specialiștii, care le recomandă utilizatorilor să nu furnizeze date personale, bancare […]
