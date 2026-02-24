Șoferii care nu-și plătesc amenzile la timp își vor păstra permisul. Proiectul privind suspendarea a fost retras

Șoferii care nu își plătesc amenzile de circulație la timp nu vor mai rămâne fără permis după ce proiectul de lege care prevedea această sancțiune a fost retras.

Proiectul de lege care prevedea suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu își achită amenzile rutiere a fost retras după ședința de astăzi a coaliției de guvernare. Potrivit surselor Digi24, inițiativa ar fi primit aviz negativ din partea Ministerului Justiției, care a apreciat că măsura ar putea fi neconstituțională.

Propunerea, lansată în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, stabilea că șoferii care nu plătesc amenzile de circulație în termen de 90 de zile ar fi rămas automat fără permis. Astfel, simpla neplată a sancțiunilor ar fi atras suspendarea dreptului de a conduce.

Anunțul a stârnit reacții critice din partea multor conducători auto, încă de la apariția proiectului. Autoritățile susțineau că nivelul scăzut de colectare a amenzilor impune măsuri mai ferme, iar suspendarea permisului ar fi reprezentat un instrument eficient pentru creșterea gradului de conformare.

În final, proiectul a fost retras, iar prevederea privind suspendarea permisului pentru neplata amenzilor nu va fi introdusă în legislație, cel puțin în forma actuală.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI