Șoferi, atenție! Camerele din trafic vor verifica automat și mașinile fără RCA, iar amenzile vor fi trimise direct acasă

Schimbări majore pentru șoferi: Camerele de trafic vor depista și mașinile fără RCA

De acum înainte, mașinile neasigurate vor putea fi identificate direct în trafic prin intermediul camerelor care citesc numerele de înmatriculare, similar modului în care sunt verificate rovinietele. Măsura a fost adoptată oficial de Parlament și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Camerele montate în prezent pe drumurile naționale și autostrăzi, folosite pentru a sancționa șoferii fără rovinietă, vor fi integrate și pentru verificarea polițelor RCA. Sistemul va transmite automat informațiile către baza de date, iar în cazul unui automobil care circulă fără RCA valabil, amenda va fi trimisă direct proprietarului, putând ajunge până la 2.000 de lei.

În plus, proprietarul va fi obligat să predea la poliție talonul mașinii până la prezentarea dovezii asigurării. Toate notificările vor fi transmise direct la domiciliul șoferilor, fără intervenția polițiștilor în trafic.

Autoritățile estimează că măsura va facilita identificarea șoferilor fără RCA, având în vedere că aproape 30% dintre mașinile din România nu au o asigurare valabilă.

