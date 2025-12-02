Șofer din Vidra, cercetat de polițiști în urma unui control în trafic: Bărbatul avea o alcoolemie de 0,43 mg/l

Un șofer din Vidra este cercetat de polițiști în urma unui control în trafic. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,43 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 Decembrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe DJ 762, pe raza localității Avram Iancu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din localitatea Vidra.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,43 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

