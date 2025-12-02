Accident în Alba Iulia: Pieton de 18 ani din Brașov, LOVIT de o mașină în timp ce traversa. Șoferul implicat era tot din Brașov

Un tânăr de 18 ani din Brașov a fost accidentat pe Bulevardul Revoluției 1918 din Alba Iulia, după ce a traversat strada prin loc nepermis. Șoferul, tot din Brașov, a fost testat negativ pentru alcool, iar victima a fost transportată la spital cu leziuni ușoare; polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 16.20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul Revoluției 1918, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 18 ani, din comuna Ucea, județul Brașov, în timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Revoluției 1918, a surprins și accidentat un tânăr de 18 ani, din orașul Victoria, județul Brașov, care ar fi traversat strada prin loc nepermis.

Tânărul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

