Șofer din Pianu de Sus cu dosar penal: A fost prins în trafic conducând un autovehicul și o remorcă, fără a avea permis pentru categoria ansamblului

Un șofer din Pianu de Sus s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins în trafic conducând un autovehicul și o remorcă, fără a avea permis pentru categoria ansamblului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 martie 2026, în jurul orei 10.50, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DJ 704 A, pe raza localității Pianu de Jos, un ansamblu format dintr-un autovehicul și o remorcă, ansamblu cu o masă maximă autorizată de 4.705 kilograme. Acesta era condus de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Pianu de Sus.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte ansamblul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI