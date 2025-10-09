Șofer din Noșlac, cercetat de polițiști: S-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani
Șofer din Noșlac, cercetat de polițiști: S-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani
Un șofer din Noșlac este cercetat de polițiști după ce s-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani.
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 octombrie 2025, în jurul orei 18.00, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe DJ 107 G, pe raza localității Noșlac, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Noșlac.
Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de conducere suspendat din data de 10 decembrie 2023.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
