Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l
Un șofer din Alba a fost prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie. Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l.
Potrivit IPJ Hunedoara, la data de 06 ianuarie 2026, în jurul orei 22:05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Orăștie, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe strada Dacilor, din municipiul Orăștie, au oprit un autoturism condus de un bărbat de 54 de ani, din comuna Vințu de Jos, județul Alba.
În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală din Orăștie, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Și în acest caz a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.
Foto: arhivă
