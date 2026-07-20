Curier Județean

Șofer din Alba, implicat într-un accident în Orăștie: Un bărbat ,,beat mangă” și fără permis a pierdut controlul asupra unui moped neînmatriculat și i-a acroșat mașina

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Șofer din Alba, implicat într-un accident în Orăștie: Un bărbat ,,beat mangă” și fără permis a pierdut controlul asupra unui moped neînmatriculat și i-a acroșat mașina

Un șofer din Alba a fost implicat sâmbătă, 18 iulie 2026, într-un accident rutier petrecut în Orăștie. Un bărbat ,,beat mangă” și fără permis a pierdut controlul asupra unui moped neînmatriculat și i-a acroșat mașina.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din Orăștie au intervenit, la data de 18 iulie a.c., în jurul orei 11:35, la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în care au fost implicate un autoturism și un moped. Conform verificărilor, un bărbat de 37 de ani, din Orăștie, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare în timp ce conducea un moped, acorșând un autoturism la volanul căruia se afla un șofer de 48 de ani, domiciliat în comuna Șibot, județul Alba.

Cei doi bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, în cazul conducătorului mopedului rezultând o valoare de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, s-a constatat că aceasta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul ar fi fost neînmatriculat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunile constatate.

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