Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului: Soluție la 6 ani după un accident mortal

Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului

Un bărbat din Bistra a fost achitat definitiv pentru infracțiunea de ucidere din culpă, dar a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului.

Evenimentul rutier a avut loc în 2019, iar dosarul a fost soluționat după aproape 6 ani, pe 21 august 2025.

Inițial, Constantin A. (31 ani) a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, dar, în urma apelului, pedeapsa a fost scăzută la 2 ani, tot cu suspendare.

Potrivit anchetei, în seara zilei de 7 octombrie 2019, în jurul orei 20.25, bărbatul a condus o autoutilitară, în care se mai afla un martor, pe DN75, pe sensul Arieșeni-Câmpeni. La km 58+750 m, în localitatea Fața, comuna Albac, pe un sector de drum cu limită de 50 km/h, nu a observat o persoană de 55 de ani care se deplasa pe partea carosabilă, la aproximativ 0,80 metri de acostament din direcția Câmpeni-Arieșeni, pe aceeași bandă de mers, lovindu-l cu partea dreaptă față a autoutilitarei, parbrizul de pe partea dreaptă și oglinda laterală dreapta.

Victima a fost proiectată pe malul albiei râului Arieș, la o distanţă de aproximativ 3 metri faţă de acostament. Șoferul a părăsit locul faptei, neoprind la locul accidentului, deși a sesizat faptul că a lovit pe cineva. Bărbatul a oprit într-o parcare la 124 de metri de zona accidentului, verificând partea din față a autoutilitarei, după care și-a continuat deplasarea către centrul comunei Albac, conducând ulterior până la domiciliu. Bărbatul rănit grav a decedat.

„După producerea accidentului, inculpatul a parcat autoutilitara în alt loc decât unde o parca în mod obişnuit, la cca 30 de metri de locuinţa sa, cu partea dreaptă faţă avariată în urma impactului, mascată în vegetaţie. Deși a susţinut la audieri că a auzit zgomot, dar nu a observat să fi lovit vreun obstacol. Ulterior, imediat după parcarea autoutilitarei, a urcat în autoturismul marca Opel, condus chiar de inculpat, însoţit de martorul (…) şi s-au deplasat la locul producerii evenimentului rutier. Deoarece aici erau prezente echipaje de poliţie şi ambulanţă, acesta nu a oprit şi şi-a continuat deplasarea circa 50 de metri, apoi s-a întors şi din nou s-a deplasat spre casă, fiind oprit de către un echipaj de poliţie la circa 15 km de locul accidentului, în sens invers, respectiv în zona barajului Mihoieşti.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest marca Dragger, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevată o mostră biologică de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, se precizează în dosar.

În cazul victimei, examenul toxicologic efectuat a relevat alcoolemia de 1.80 grame la mie.

Expertiză realizată în faza de apel a procesului

Pentru a se lămuri asupra acuzației aduse inculpatului prin actul de sesizare, instanța de apel a încuviințat, la solicitarea acestuia, efectuarea unui nou Raport de expertiză criminalistică de către INEC – București. Potrivit concluziilor acestui raport de expertiză criminalistică, viteza de deplasare a autoutilitarei în momentul impactului s-a situat in jurul valorii de 50 km/h.

„Cu privire la posibilitățile de prevenire a accidentului, expertul a concluzionat în sensul că în condițiile în care capacitatea vizuală a conducătorului auto era diminuată din varii motive și drept consecință viteza adaptată spațiului frontal de vizibilitate avea o valoare inferioara celei de 50 km/h, numitul putea preveni producerea evenimentului rutier prin reducerea și corelarea permanentă a vitezei de deplasare a autoturismului cu distanța frontală de vizibilitate disponibilă, iar victima, putea preveni accidentarea sa în cazul în care s-ar fi deplasat pe acostamentul din partea stângă a drumului, având în vedere direcția sa de mers”, se precizează în raportul de expertiză.

În aceste condiții, instanța a concluzionat că acuzația penală adusă șoferului, cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, nu se confirmă, în cauză fiind incident cazul de împiedicare a exercitării acțiunii penale, respectiv „fapta nu este prevăzută de legea penală”. „Fapta comisă de inculpat este dovedită, a avut ca urmare decesul victimei, dar acestuia nu i se poate imputa nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, în sensul prevederilor art. 192 alin. 2 Cod penal (în concret, depășirea limitei de viteză prevăzută de lege pentru acel sector de drum)”, a susținut Curtea de Apel.

Judecătorii nu au fost, însă, de acord cu apărarea acestuia în ceea ce privește părăsirea locului accidentului și au decis să mențină pedeapsa stabilită de instanța de fond. Acesta a relatat că ar fi oprit după 20 de metri de la impact, dar, în realitate, a oprit după 124 de metri, în parcarea unei pensiuni din Albac.

Achitarea șoferului cu privire la fapta de ucidere din culpă a determinat și anularea integrală a daunelor morale în valoare de 35.000 de euro stabilite de instanța de fond. Rudele victimei decedate mai pot obține daune financiare doar prin intermediului unui proces civil.

