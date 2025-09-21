Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului: Soluție la 6 ani după un accident mortal
Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului
Un bărbat din Bistra a fost achitat definitiv pentru infracțiunea de ucidere din culpă, dar a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului.
Citește și: Accident MORTAL din Alba, soluționat după 5 ani: Șoferul vinovat, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a lovit cu mașina un bărbat și a plecat de la locul accidentului
Evenimentul rutier a avut loc în 2019, iar dosarul a fost soluționat după aproape 6 ani, pe 21 august 2025.
Inițial, Constantin A. (31 ani) a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, dar, în urma apelului, pedeapsa a fost scăzută la 2 ani, tot cu suspendare.
Potrivit anchetei, în seara zilei de 7 octombrie 2019, în jurul orei 20.25, bărbatul a condus o autoutilitară, în care se mai afla un martor, pe DN75, pe sensul Arieșeni-Câmpeni. La km 58+750 m, în localitatea Fața, comuna Albac, pe un sector de drum cu limită de 50 km/h, nu a observat o persoană de 55 de ani care se deplasa pe partea carosabilă, la aproximativ 0,80 metri de acostament din direcția Câmpeni-Arieșeni, pe aceeași bandă de mers, lovindu-l cu partea dreaptă față a autoutilitarei, parbrizul de pe partea dreaptă și oglinda laterală dreapta.
Victima a fost proiectată pe malul albiei râului Arieș, la o distanţă de aproximativ 3 metri faţă de acostament. Șoferul a părăsit locul faptei, neoprind la locul accidentului, deși a sesizat faptul că a lovit pe cineva. Bărbatul a oprit într-o parcare la 124 de metri de zona accidentului, verificând partea din față a autoutilitarei, după care și-a continuat deplasarea către centrul comunei Albac, conducând ulterior până la domiciliu. Bărbatul rănit grav a decedat.
„După producerea accidentului, inculpatul a parcat autoutilitara în alt loc decât unde o parca în mod obişnuit, la cca 30 de metri de locuinţa sa, cu partea dreaptă faţă avariată în urma impactului, mascată în vegetaţie. Deși a susţinut la audieri că a auzit zgomot, dar nu a observat să fi lovit vreun obstacol. Ulterior, imediat după parcarea autoutilitarei, a urcat în autoturismul marca Opel, condus chiar de inculpat, însoţit de martorul (…) şi s-au deplasat la locul producerii evenimentului rutier. Deoarece aici erau prezente echipaje de poliţie şi ambulanţă, acesta nu a oprit şi şi-a continuat deplasarea circa 50 de metri, apoi s-a întors şi din nou s-a deplasat spre casă, fiind oprit de către un echipaj de poliţie la circa 15 km de locul accidentului, în sens invers, respectiv în zona barajului Mihoieşti.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest marca Dragger, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevată o mostră biologică de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, se precizează în dosar.
În cazul victimei, examenul toxicologic efectuat a relevat alcoolemia de 1.80 grame la mie.
Expertiză realizată în faza de apel a procesului
Pentru a se lămuri asupra acuzației aduse inculpatului prin actul de sesizare, instanța de apel a încuviințat, la solicitarea acestuia, efectuarea unui nou Raport de expertiză criminalistică de către INEC – București. Potrivit concluziilor acestui raport de expertiză criminalistică, viteza de deplasare a autoutilitarei în momentul impactului s-a situat in jurul valorii de 50 km/h.
„Cu privire la posibilitățile de prevenire a accidentului, expertul a concluzionat în sensul că în condițiile în care capacitatea vizuală a conducătorului auto era diminuată din varii motive și drept consecință viteza adaptată spațiului frontal de vizibilitate avea o valoare inferioara celei de 50 km/h, numitul putea preveni producerea evenimentului rutier prin reducerea și corelarea permanentă a vitezei de deplasare a autoturismului cu distanța frontală de vizibilitate disponibilă, iar victima, putea preveni accidentarea sa în cazul în care s-ar fi deplasat pe acostamentul din partea stângă a drumului, având în vedere direcția sa de mers”, se precizează în raportul de expertiză.
În aceste condiții, instanța a concluzionat că acuzația penală adusă șoferului, cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, nu se confirmă, în cauză fiind incident cazul de împiedicare a exercitării acțiunii penale, respectiv „fapta nu este prevăzută de legea penală”. „Fapta comisă de inculpat este dovedită, a avut ca urmare decesul victimei, dar acestuia nu i se poate imputa nerespectării dispoziţiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi, în sensul prevederilor art. 192 alin. 2 Cod penal (în concret, depășirea limitei de viteză prevăzută de lege pentru acel sector de drum)”, a susținut Curtea de Apel.
Judecătorii nu au fost, însă, de acord cu apărarea acestuia în ceea ce privește părăsirea locului accidentului și au decis să mențină pedeapsa stabilită de instanța de fond. Acesta a relatat că ar fi oprit după 20 de metri de la impact, dar, în realitate, a oprit după 124 de metri, în parcarea unei pensiuni din Albac.
Achitarea șoferului cu privire la fapta de ucidere din culpă a determinat și anularea integrală a daunelor morale în valoare de 35.000 de euro stabilite de instanța de fond. Rudele victimei decedate mai pot obține daune financiare doar prin intermediului unui proces civil.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu Wisconsin, din SUA. Momente de reculegere înaintea meciurilor din weekend
Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu Wisconsin, din SUA. Momente de reculegere înaintea meciurilor din weekend Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani din Aiud, decedat în urmă cu câteva zile, se afla în […]
FOTO | Attila Malnași, de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță ce-l plasează în vârful ierarhiei naționale: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Attila Malnași, de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță ce-l plasează în vârful ierarhiei naționale: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM Câmpulung Muscel, județul Argeș, a fost duminică, 21 septembrie 2025, gazda ultimei etape a Cupei României de Mountain Bike XCM – „Lupii Dacilor – Trofeul Muscelului”. Titlurile naționale […]
Exporturile scad, importurile scad și ele: Alba înregistrează cifre mai mici în comerțul internațional. Ce spun statisticile
Exporturile scad, importurile scad și ele: Alba înregistrează cifre mai mici în comerțul internațional. Ce spun cifrele În luna mai 2025, județul Alba a înregistrat exporturi de 285.778 mii euro, în scădere cu 5% față de luna aprilie și cu aproape 5% față de mai 2024. Importurile au fost de 259.621 mii euro, tot în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale. Platforma de asigurări de sănătate, modernizată cu o investiţie de 100 milioane de euro
Biletele de trimitere şi scrisorile medicale devin documente digitale. Platforma de asigurări de sănătate, modernizată cu o investiţie de 100...
Cum va fi VREMEA în iarna 2025-2026: Vortexul polar începe să se formeze și va lovi și România. Indicii că ar putea urma o iarnă cu frig intens și ninsori abundente
Cum va fi VREMEA în iarna 2025-2026: Vortexul polar începe să se formeze și va lovi și România. Indicii că...
Știrea Zilei
Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului: Soluție la 6 ani după un accident mortal
Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului Un bărbat...
Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa unui restaurant și s-a înecat în râu Wisconsin, din SUA. Momente de reculegere înaintea meciurilor din weekend
Filmul unei TRAGEDII: Cum a murit Ciprian Scrobotă, tânărul de 20 de ani, din Aiud. A căzut de pe terasa...
Curier Județean
Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Investiţii de peste 1,3 milioane de lei au...
Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară județul nostru cu restul Regiunii Centru
Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară...
Politică Administrație
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Opinii Comentarii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea...
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită...