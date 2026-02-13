Șofer de 69 de ani, din Lupșa, cu dosar penal: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l

Un șofer de 69 de ani, din Lupșa, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,65 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, în jurul orei 18.30, polițiștii din orașul Baia de Arieș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din localitatea Lupșa.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,65 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

