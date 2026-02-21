Șofer de 56 de ani din Alba, rănit într-un accident în Hunedoara: Conducea o autotutilitară, lovită de o mașină condusă de un bărbat băut și fără permis, care a părăsit locul evenimentului rutier, fiind ulterior reținut

Șofer de 56 de ani din Alba, rănit într-un accident în Hunedoara: Conducea o autotutilitară, lovită de o mașină condusă de un bărbat băut și fără permis, care a părăsit locul evenimentului rutier

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au reținut, pentru 24 de ore, conducătorul unui autoturism implicat într-un eveniment rutier în urma căruia o persoană a fost rănită.

Bărbatul este bănuit de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Hunedoara, în fapt, la data de 20 februarie a.c., în jurul orei 06:55, polițiștii au fost sesizați prin apel SNUAU 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier în municipiul Hunedoara, în care au fost implicate două autovehicule, iar unul dintre conducătorii auto ar fi părăsit locul accidentului.

Din verificările efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că este vorba despre o coliziune între o autoutilitară și un autoturism care circula din sens opus.

În urma impactului dintre cele două vehicule, conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 56 de ani, din județul Alba, a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul autoturismului ar fi părăsit însă locul producerii evenimentului.

În urma activităților desfășurate, s-a stabilit că la volan s-ar fi aflat un bărbat de 42 de ani, din orașul Hațeg, care a fost depistat în aceeași zi în care fapta s-a produs. Cu ocazia verificărilor efectuate, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Persoana în cauză a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condusă la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de alcool și /sau substanțe interzise.

Ulterior, în urma administrării probatoriului, bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, aceasta urmând a fi prezentat unității de parchet competente, cu propuneri legale corespunzătoare.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

sursa: IPJ Hunedoara

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

