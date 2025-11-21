Skepsis, pe scena Festivalului Național Studențesc de Teatru CooltFest, de la Brașov. Vor prezenta spectacolul APA DE HAVEL

Compania de teatru SKEPSIS va reprezenta Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia și mediul studențesc albaiulian la cea de-a III-a ediție a Festivalului Național Studențesc de Teatru CooltFest, organizat la Brașov

Vineri, 21 noiembrie, ora 21.00, la Cinema Modern, Brasov, Skepsis va prezenta spectacolul APA DE HAVEL, după Matei Vișniec, în regia lui Viorel Cioflică, având în rolurile principale pe Maria Cernea și Teodora Luca – o comedie în care umorul negru, atmosfera ușor bizară și accentele absurde ale situației provoacă publicul să găsească răspunsuri la întrebări proprii.

Într-un magazin de arme care se respectă poți găsi orice iar personalul e gata mereu să te ajute să găsești cea mai bună variantă. Nu e doar un simplu magazi, e un spațiu atemporal care oferă soluții la problemele clienților. Un spațiu în care o zi obișnuită poate să-ți aducă în prag o persoană mai neobișnuită care parcă s-a născut să îți testeze inventivitatea.

”Suntem invitați din nou să participăm la acest eveniment inițiat la Brașov și acest fapt ne onorează și ne obligă totodată să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Festivalul este o oportunitate pentru studenții care se formează în cadrul companiei noastre să câștige experiență întâlnind un public nou și observând alte trupe studențești din țară. Felicităm organizatorii pentru demers și mulțumim Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia pentru susținere !” – Viorel Cioflică.

Festivalului CooltFest, ediția a III-a, este un eveniment organizat de Casa de Cultură a Studenților Brașov în baza unui proiect inițiat de trupa de teatru Bacteria H. Evenimentul promovează cultura studențească și accesul liber la artă, sub deviza „E cool să fii cult!” și este dedicat tinerilor pasionați de arta dramatică reunind pe aceeași scenă trupe de teatru studențesc din întreaga țară, oferind publicului brașovean spectacole pline de energie, talent și emoție.

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe pagina de facebook a organizatorului : https://www.facebook.com/events/1205336428314468

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI