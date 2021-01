Situație dificilă la Daimler, firma cu două două unităţi de producţie în Alba: Va fi redusă producția şi numărul orelor de muncă

Producătorul auto Daimler AG se confruntă cu o situație dificilă din cauza lipsei semiconductorilor pe plan global. Compania cu două două unităţi de producţie în Alba va reduce producţia şi numărul orelor de muncă la o doua fabrică. Decizia a fost luată după ce măsurile de izolare au dus la întârzieri ale activităţii fabricilor.

Publicația Handelsblatt a anunțat joi, 14 ianuarie, că Daimler AG va reduce producţia şi numărul orelor de muncă la o doua fabrică, conform reuters.com

Trebuie menționat că producătorii de automobile şi de electronice se confruntă cu o insuficiență de cipuri. Daimler a ajuns în această situație după ce măsurile de izolare, impuse ca urmare a pandemiei, au dus la întârzieri ale activităţii fabricilor.

Handelsblatt a informat că Daimler va reduce producţia la uzina din Bremen, iar fabrica ar putea fi chiar închisă timp de câteva zile în februarie, arată sursa menționată.

De asemenea, reprezentanţii Daimler nu au fost disponibili imediat pentru a comenta informaţia. Marţi, compania germană a anunţat reducerea numărului de ore de muncă la fabrica sa din Rastatt.

Miercuri, Volkswagen a anunţat că va reduce şi mai mult producţia la principala sa fabrică din nordul Germaniei, din cauza lipsei semiconductorilor, care a lovit industria auto pe plan global. Şi Audi, brandul de lux al Volkswagen, a informat joi că va reduce programul de muncă pentru 10.000 de angajaţi de la fabricile din Neckarsulm şi Ingolstadt. Producţia va fi parţial oprită de săptămâna viitoare, până la finalul lunii ianuarie.

Daimler deţine divizia de lux Mercedes-Benz şi brandul Smart. În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.

Un fost director general la Volkswagen ar putea deveni preşedintele Daimler

Bernd Pischetsrieder, fost director general al grupului VW, dar şi fost membru în Board-ul de administraţie al BMW, ar putea deveni, după Adunarea Generală din martie 2021, noul preşedinte al grupului Daimler AG.

Grupul german Daimler AG a anunţat că va propune ca Bernd Pischetsrieder să fie ales preşedinte al grupului auto, după ce fostul director general Dieter Zetsche şi-a retras candidatura pentru această funcţie.

Pischetsrieder este fostul director general al grupului Volkswagen şi fost membru al Board-ului BMW.

De asemenea, Daimler a informat că Elizabeth Centoni, Ben van Beurden şi Martin Brudermueller vor fi propuşi să facă parte din Consiliul de Supervizare la Adunarea Generală a companiei din 2021.

La finalul Adunării Generale din 31 martie 2021, preşedintele grupului auto german, Manfred Bischoff, va demisiona, a precizat Daimler.

Daimler deţine divizia de lux Mercedes-Benz şi brandul Smart. Grupul german are afaceri şi în Români, deţinând două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeș.

Sursa: capital.ro