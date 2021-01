Sistemul de pensii private a avut un profit URIAȘ în 2020. Cifrele care arată RECORDUL din pandemie

Cele mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în primul raport săptămânal al anului 2021, şi analizate de ZF arată că Pilonul II a avut în decembrie a noua lună consecutivă de creştere. De la începutul anului, în termeni procentuali, activele Pilon II au urcat cu aproape 21%.

La nivel individual, adică la nivel de fond de pensii, creşterile valorii unitare a activului net (VUAN) pe parcursul anului 2020 sunt cuprinse între 4,72% pentru Metropolitan Life Pensii Private şi 8,24% pentru Aripi, arată datele ASF.

Your browser does not support the video tag.

Cel mai mare fond de pensii private rămâne NN Pensii, cu active de 26 miliarde de lei, urmat de AZT Viitorul Tău (16,2 mld. lei) şi Metropolitan Life (10,46 mld. lei).

Numărul de participanţi la final de decembrie 2020 nu este încă disponibil în statisticile ASF, urmând a fi publicat undeva spre jumătatea lunii ianuarie, dar la noiembrie 2020 acesta era de 7,6 milioane de participanţi.

La final de 2020, investiţiile Pilon II în titluri de stat erau de 49,7 mld. lei, echivalentul a 68% din active, în timp ce acţiunile ocupau locul doi cu 15,2 mld. lei, adică 20,7%.

Pe partea de portofoliu investiţional, ASF arată că 90,19% din investiţiile Pilon II în România, iar 8,41% în state din UE.

Pe de altă parte, fondurile Pilon III au încheiat anul 2020 cu active de 2,93 miliarde de lei.

Sursa: stiripesurse.ro