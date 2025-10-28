Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară”
Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară”
Sistemul de garanție-returnare (SGR) din România se pregătește de o extindere importantă. Un proiect de lege care se află pe masa parlamentarilor vizează includerea unor produse care până acum nu se regăseau pe lista ambalajelor returnabile.
Citește și: Liber la cheltuieli pentru festivaluri și concerte. Guvernul a adoptat modificările la OUG 52 care a nemulțumit primarii
De la 1 ianuarie 2027, românii ar putea returna nu doar sticlele de apă, băuturi alcoolice sau sucuri, ci și borcanele și ambalajele produselor precum borșul, oțetul sau cafeaua. Proiectul de lege, prezentat luni de deputatul liberal Mircea Fechet, propune extinderea Sistemului de Garanție-Returnare la o categorie mai variată de ambalaje, având ca obiectiv reducerea deșeurilor și creșterea ratei de reciclare la nivel național.
„Am depus astăzi un proiect de lege prin care modificăm legislația primară în ceea ce privește ambalajele. Ducem SGR și în cămară. Pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat, extindem SGR și la borș, la oțet, la apă distilată, la cafea sau produse pe bază de cafea”, a declarat deputatul Mircea Fechet.
Dacă proiectul va fi aprobat, aceste produse vor fi incluse în sistemul deja funcțional, iar consumatorii vor achita o garanție de 0,50 lei pentru fiecare ambalaj, sumă care le va fi rambursată atunci când returnează ambalajul la punctele de colectare.
Una dintre principalele noutăți ale inițiativei legislative este includerea borcanelor în sistemul de returnare. Acestea vor putea fi predate la centrele de colectare, indiferent dacă au capac metalic sau din plastic, oferindu-le consumatorilor un stimulent suplimentar pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate în gospodărie, potrivit Playtech.
Deputatul Mircea Fechet a precizat că „începând cu 1 ianuarie 2027, sperăm să avem sistemul de garanție-returnare și la borcane”, menționând că această extindere este posibilă datorită maturizării infrastructurii existente și rezultatelor foarte bune înregistrate până acum.
