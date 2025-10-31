Rămâi conectat

Curier Județean

Sisteme de supraveghere video perimetrală pentru subunitățile ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj: Achiziție în derulare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Sisteme de supraveghere video perimetrală pentru subunitățile ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj: Achiziție în curs

Consiliul Județean Alba a lansat, miercuri, 29 octombrie 2025, procedura de achiziție prin licitație publică a unor sisteme de supraveghere video perimetrală pentru sediile subunităților ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj.

Achiziția este destinată Detașamentului de pompieri Sebeș, Secției de pompieri Câmpeni și Stației de pompieri Blaj. 

Sistemele respective urmează să asigurare monitorizarea perimetrală permanentă a subunităților ISU Alba amintite. 

Valoarea totală estimată a achiziției este de 41.322 de lei.

Data limită pentru primirea ofertelor este 10 noiembrie 2025.

Instalarea sistemelor video se va face de către o firmă specializată acreditată, deținătoare de licență IGPR pentru sistemele de securitate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

31 octombrie 2025

De

Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități În zona intersecției dintre strada Progresului și Primăverii, din orașul Teiuș, urmează să fie montate sisteme denivelate de trafic. Motivul din spatele acestei decizii este potențialul ridicat de accidente din zonă, iar în urma consultării avute între […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU într-o localitate din Alba! Flăcările au izbucnit la un grajd. Pompierii intervin cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 ore

în

30 octombrie 2025

De

INCENDIU într-o localitate din Alba! Flăcările au izbucnit la un grajd. Pompierii intervin cu două autospeciale Un incendiu a izbucnit la un grajd din localitatea Izvoru Ampoiului, județul Alba, astăzi, 30 octombrie, în jurul orei 14:45. Pompierii intervin cu două autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Citește și: VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. Două autoturisme, implicate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 ore

în

30 octombrie 2025

De

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia în sensul giratoriu de pe Calea Moților. O singură mașină, implicată  Un accident rutier a avut loc astăzi, 30 octombrie, în jurul orei 14:30, în sensul giratoriu de pe Calea Moților din Alba Iulia.  Din primele informații, două autoturisme au fost implicate în evenimentul rutier care s-a soldat […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 16 minute

Prognoza meteo pentru luna noiembrie, revizuită de meteorologi. Cum urmează să fie vremea până la 1 decembrie

Prognoza meteo pentru luna noiembrie, revizuită de meteorologi. Cum urmează să fie vremea până la 1 decembrie Temperaturi peste cele...
Actualitateacum o oră

Piața imobiliară, bulversată de majorarea TVA: După vânzări record în vară, cererea a scăzut vertiginos

Piața imobiliară, afectată de majorarea TVA Majorarea TVA de la 9% la 21% pentru tranzacțiile imobiliare, intrată în vigoare la...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 14 ore

FOTO | Dintr-un salon modest din Cugir, Victor Roșu a ajuns să educe și să inspire frizeri din toată Europa. O poveste despre pasiune, curaj și visuri împlinite

Dintr-un salon modest din Cugir, Victor Roșu a ajuns să educe și să inspire frizeri din toată Europa Dintr-un oraș...
Ştirea zileiacum 15 ore

VIDEO | ,,Nu mai putem trăi. Nu mai ieșim noaptea afară din casă”. Frustrarea unui gospodar din Alba, din cauza lupilor care îi mănâncă animalele

,,Nu mai putem trăi. Nu mai ieșim noaptea afară din casă”. Frustrarea unui gospodar din Alba, din cauza lupilor care...

Curier Județean

Curier Județeanacum 46 de minute

FOTO | Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități

Sisteme denivelate de trafic pe o stradă cu risc ridicat de accidente din Teiuș. Anunțul făcut de autorități În zona...
Curier Județeanacum 2 ore

Sisteme de supraveghere video perimetrală pentru subunitățile ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj: Achiziție în derulare

Sisteme de supraveghere video perimetrală pentru subunitățile ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj: Achiziție în curs Consiliul Județean Alba...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 16 ore

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti

31 octombrie: Ziua Arhivelor Naţionale. În 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

MESAJE de HALLOWEEN 2025. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN

Mesaje de Halloween 2025 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea