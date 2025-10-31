Sisteme de supraveghere video perimetrală pentru subunitățile ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj: Achiziție în derulare
Consiliul Județean Alba a lansat, miercuri, 29 octombrie 2025, procedura de achiziție prin licitație publică a unor sisteme de supraveghere video perimetrală pentru sediile subunităților ISU Alba din Sebeș, Câmpeni și Blaj.
Achiziția este destinată Detașamentului de pompieri Sebeș, Secției de pompieri Câmpeni și Stației de pompieri Blaj.
Sistemele respective urmează să asigurare monitorizarea perimetrală permanentă a subunităților ISU Alba amintite.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 41.322 de lei.
Data limită pentru primirea ofertelor este 10 noiembrie 2025.
Instalarea sistemelor video se va face de către o firmă specializată acreditată, deținătoare de licență IGPR pentru sistemele de securitate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
