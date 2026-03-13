Sistem inteligent de management urban, cu supraveghere video, într-un oraș de munte din Alba: Procedură de achiziție a unor adăposturi pentru stațiile de autobuz și a unor echipamente informatice
Primăria Baia de Arieș a lansat, luni, 9 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a produse pentru obiectivul de investiţii „Realizarea unui sistem inteligent de management urban în oraşul Baia De Arieş”, care vizează implementarea infrastructurii TIC şi ITS în oraşul de munte din Alba.
Urmează să fie achiziționate 2 buc Staţii Smart călători, 3 buc Staţii călători adăpost, 1 buc Server de virtualizare şi stocare, 2 buc Staţii de lucru operator supraveghere video, 1 buc Platform software unificată de management urban, 1 buc Licenţă system de operare server cu drepturi de vizualizare; Pentru TIC sunt următoarele: 1 buc Swich de reţea central inclusiv montaj, 1 buc Rack 42U cu accesorii, 4 componente Software -active necorporale (1 buc Dezvoltare aplicaţie mobilă cetăţeni, 1 buc Implementare system informatic pentru digitalizare, 1 buc Licenţe system de operare staţii de lucru, 1 buc Licenţă system management video (VMS).
Valoarea totală estimată a achiziției este de 1.510.465 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 24 martie 2026.
Primăria Baia de Arieș a lansat, în 11 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o altă procedură de contractare prin licitație publică a furnizării unor produse în cadrul aceluiași proiect. Lista de achiziții a cuprins mobilier urban, platforme informatice, pachete software și sisteme informatice, respectiv un sistem video de supraveghere.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
