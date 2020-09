Sistem de iluminat public pe străzile Alexandru Vlahuță și Humulești din Alba Iulia. Investiția de peste 250.000 de lei, pe masa consilierilor locali

Un proiect de hotărâre a fost înaintat Consiliului Local, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Alexandru Vlahuță și Humulești”.

Având in vedere faptul ca Primaria Municipiului Alba iulia are in derulare un proiect Modernizare străzi zone de dezvoltare Municipiul Alba Iulia LOT 3 – Emil Racovita, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mandrescu, Alexandru Odobescu, Ariesului”, am solicitat la SC FLASH LIGHTING SERVICES SA., concesionarul serviciului de iluminat public, întocmirea documentației tehnico – economica pentru „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Alexandru Vlahuță și Humulești”, deoarece nu au fost cuprinse in proiectul mai sus menționat motivul fiind ca aceste străzi nu erau in patrimoniul Municipiului Alba Iulia.

Principalele caracteristici ale rețelei studiate sunt:

• Nr. Aparate (corpuri) de iluminat instalate prin proiect: 17 buc;

• Nr. De puncte luminoase controlate prin telegestiune: 17 buc;

• Nr. De stâlpi noi instalați prin proiect: 17 buc;

• Lungime sistem rețea de iluminat public cu extindere: 600 ml;

• Lungime sistem rețea de telecomunicații: 600 ml;

• Camerete beton + capac fontă : 11 buc;

În cadrul documentației tehnico-economice proiectantul propune Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Alexandru Vlahuță și Humulești.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 273 450,55 de lei la care se adauga TVA, din care: C + M 273 450,55 la care se adauga TVA.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul “ Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile Alexandru Vlahuță și Humulești la valoarea si indicatorii tehnico-economici din anexa ce face obiectul proiectului de hotarare.