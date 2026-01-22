Sindicaliștii din învăţământul preuniversitar, solicitare cu privire la creșterea numărului de elevi din clase: ,,Peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol”
Sindicaliștii din învăţământul preuniversitar, solicitare cu privire la creșterea numărului de elevi din clase: ,,Peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol”
Sindicaliștii din sistemul de educație acuză Guvernul că a provocat o „dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar”, situație pe care o consideră „consecința directă a creșterii forțate a efectivelor de elevi la clasă”.
Astfel, reprezentanții profesorilor cer abrogarea acestei prevederi și atrag atenția că majorarea numărului de elevi în clase duce la degradarea actului educațional, la creșterea riscului de abandon școlar și la dispariția „unui număr semnificativ” de posturi, în condițiile în care cadrele didactice se află în „imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”.
Potrivit estimărilor sindicatelor, aproximativ 2.000 de posturi de profesori ar putea fi desființate.
,,Sistemul de învăţământ se află într-o gravă criză, provocată deliberat prin decizii politice luate iresponsabil, fără analize de impact, fără dialog social şi fără asumarea consecinţelor. În plin proces de elaborare a planurilor de şcolarizare pentru anul 2026-2027, primim semnale alarmante din întreaga ţară privind reducerea drastică a numărului de clase de gimnaziu şi liceu, inclusiv în mediul urban. Această situaţie este consecinţa directă a creşterii forţate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru a reduce cheltuielile bugetare, ignorând impactul negativ asupra beneficiarilor primari”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret”.
Cele două federații sindicale acuză Guvernul că măsurile introduse prin Legea nr. 141/2025, care permit majorarea numărului de elevi într-o clasă, au dus la „declanşarea unui proces de dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar, cu efecte grave asupra elevilor, cadrelor didactice şi calităţii educaţiei”.
Potrivit sindicaliștilor, în anumite unități de învățământ există deja clase cu peste 32 de elevi. În acest context, reprezentanții profesorilor avertizează că nivelul actului educațional scade, riscul de abandon școlar crește, dispare „un număr semnificativ” de posturi, iar cadrele didactice se află în „imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”.
,,Potrivit estimărilor, peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol doar prin creşterea numărului de elevi la clasă, direcţia de reducere a cheltuielilor cu personalul din educaţie fiind una evidentă şi constantă. Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ sunt obligate să aplice măsuri restrictive, fără nicio soluţie pentru protejarea beneficiarilor primari şi a personalului didactic. Cadrele didactice resimt o stare de nesiguranţă profundă, iar comunităţile educaţionale se confruntă cu un climat de tensiune şi incertitudine. În tot acest proces, elevul a fost complet absent din calculele decidenţilor, deşi el este primul care resimte efectele supraaglomerării, ale instabilităţii şi ale lipsei de continuitate educaţională”, transmit sindicatele.
Acestea consideră că lipsa unui titular pentru funcţia de ministru al Educaţiei agravează situaţia şi spun că sistemul este în continuare ţinut într-o ”zonă de sacrificiu bugetar”.
Sindicaliştii cer abrogarea de urgenţă a prevederilor din Legea nr. 141/2025 care au condus la reducerea numărului de clase, la supraaglomerarea acestora şi la creşterea normei didactice, dar solicită şi o alocare bugetară pentru Educaţie ”în acord cu importanţa strategică a acestui domeniu” şi ”reluarea dialogului social real cu organizaţiile sindicale reprezentative în învăţământul preuniversitar”, anunţând că, dacă Guvernul României va continua pe această direcţie, sindicatele ”vor intensifica acţiunile de protest, utilizând toate formele legale pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi a dreptului copiilor la educaţie, potrivit News.ro.
,,În plus, îi reamintim domnului preşedinte, Nicuşor Dan, că au trecut peste două luni de când trebuia să aibă loc o întâlnire cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale pentru a i se prezenta situaţia din sistem în urma măsurilor anti-educaţie promovate de Guvernul Bolojan”, se mai arată în mesajul comun al celor două federaţii sindicale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”
Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor” „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”, afirmă premierul Ilie Bolojan într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook în seara zilei […]
Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți
Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți Pe fondul episoadelor de vreme extremă care se manifestă în această perioadă atât în România, cât și în numeroase țări europene, Tarom a explicat care sunt principalele fenomene meteorologice ce pot influența desfășurarea zborurilor și măsurile aplicate pentru a asigura operarea acestora […]
Perspective sumbre în HoReCa: Între 15% şi 25% dintre restaurantele din România ar putea dispărea în 2026
Perspective sumbre în HoReCa: Între 15% şi 25% dintre restaurantele din România ar putea dispărea în 2026 Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR) avertizează că anul 2026 va marca o schimbare profundă în industria HoReCa, atât din perspectiva comportamentului de consum, cât şi a sustenabilităţii economice a operatorilor. Estimările federaţiei arată că, într-un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al investițiilor”
Ilie Bolojan: „Am redus deficitul bugetar cu peste 1% din PIB. Obiectivul nostru este un buget al relansării și al...
Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți
Fenomenele meteo severe influențează zborurile din România. Măsurile de siguranță luate de piloți Pe fondul episoadelor de vreme extremă care...
Știrea Zilei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei
Un nou supermarket Penny, construit într-o comună din Alba: Unde va fi amplasată investiția de 4 milioane lei Un nou...
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil ca în scurt timp oamenii să revină în locuințele lor
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia: Asociația de Proprietari Nr. 5, mesaj de mulțumire pentru cei care au făcut posibil...
Curier Județean
FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință”
Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei...
FOTO | Încă două centre de terapie din Alba dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale pentru copiii cu tulburări din spectrul autist
Încă două centre de terapie din Alba dotate cu camere virtuale VR cu programe speciale pentru copiii cu tulburări din...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni Apostolul îi adresează lui...
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...