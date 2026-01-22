Sindicaliștii din învăţământul preuniversitar, solicitare cu privire la creșterea numărului de elevi din clase: ,,Peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol”

Sindicaliștii din sistemul de educație acuză Guvernul că a provocat o „dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar”, situație pe care o consideră „consecința directă a creșterii forțate a efectivelor de elevi la clasă”.

Astfel, reprezentanții profesorilor cer abrogarea acestei prevederi și atrag atenția că majorarea numărului de elevi în clase duce la degradarea actului educațional, la creșterea riscului de abandon școlar și la dispariția „unui număr semnificativ” de posturi, în condițiile în care cadrele didactice se află în „imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”.

Potrivit estimărilor sindicatelor, aproximativ 2.000 de posturi de profesori ar putea fi desființate.

,,Sistemul de învăţământ se află într-o gravă criză, provocată deliberat prin decizii politice luate iresponsabil, fără analize de impact, fără dialog social şi fără asumarea consecinţelor. În plin proces de elaborare a planurilor de şcolarizare pentru anul 2026-2027, primim semnale alarmante din întreaga ţară privind reducerea drastică a numărului de clase de gimnaziu şi liceu, inclusiv în mediul urban. Această situaţie este consecinţa directă a creşterii forţate a efectivelor de elevi la clasă, măsură impusă exclusiv pentru a reduce cheltuielile bugetare, ignorând impactul negativ asupra beneficiarilor primari”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret”.

Cele două federații sindicale acuză Guvernul că măsurile introduse prin Legea nr. 141/2025, care permit majorarea numărului de elevi într-o clasă, au dus la „declanşarea unui proces de dezorganizare accelerată a învăţământului preuniversitar, cu efecte grave asupra elevilor, cadrelor didactice şi calităţii educaţiei”.

Potrivit sindicaliștilor, în anumite unități de învățământ există deja clase cu peste 32 de elevi. În acest context, reprezentanții profesorilor avertizează că nivelul actului educațional scade, riscul de abandon școlar crește, dispare „un număr semnificativ” de posturi, iar cadrele didactice se află în „imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii”.

,,Potrivit estimărilor, peste 2.000 de posturi sunt puse în pericol doar prin creşterea numărului de elevi la clasă, direcţia de reducere a cheltuielilor cu personalul din educaţie fiind una evidentă şi constantă. Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ sunt obligate să aplice măsuri restrictive, fără nicio soluţie pentru protejarea beneficiarilor primari şi a personalului didactic. Cadrele didactice resimt o stare de nesiguranţă profundă, iar comunităţile educaţionale se confruntă cu un climat de tensiune şi incertitudine. În tot acest proces, elevul a fost complet absent din calculele decidenţilor, deşi el este primul care resimte efectele supraaglomerării, ale instabilităţii şi ale lipsei de continuitate educaţională”, transmit sindicatele.

Acestea consideră că lipsa unui titular pentru funcţia de ministru al Educaţiei agravează situaţia şi spun că sistemul este în continuare ţinut într-o ”zonă de sacrificiu bugetar”.

Sindicaliştii cer abrogarea de urgenţă a prevederilor din Legea nr. 141/2025 care au condus la reducerea numărului de clase, la supraaglomerarea acestora şi la creşterea normei didactice, dar solicită şi o alocare bugetară pentru Educaţie ”în acord cu importanţa strategică a acestui domeniu” şi ”reluarea dialogului social real cu organizaţiile sindicale reprezentative în învăţământul preuniversitar”, anunţând că, dacă Guvernul României va continua pe această direcţie, sindicatele ”vor intensifica acţiunile de protest, utilizând toate formele legale pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi a dreptului copiilor la educaţie, potrivit News.ro.

,,În plus, îi reamintim domnului preşedinte, Nicuşor Dan, că au trecut peste două luni de când trebuia să aibă loc o întâlnire cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale pentru a i se prezenta situaţia din sistem în urma măsurilor anti-educaţie promovate de Guvernul Bolojan”, se mai arată în mesajul comun al celor două federaţii sindicale.

