Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie: „Vom boicota începerea noului an școlar”
În urma întâlnirii cu premierul Ilie Bolojan, sindicaliştii din Educaţie au anunţat, luni, 11 august 2025, că iau în considerare boicotarea începutului de an şcolar 2025-2026. Școala nu va începe pe 8 septembrie din cauza măsurilor de reducere a deficitului bugetar. Liderii sindicali susţin că, deşi şeful Guvernului i-a ascultat, „nu a părut că a şi auzit” solicitările lor, informează news.ro.
Citește și: PROTESTE în învăţământ chiar înainte de Evaluare naţională 2025: Profesorii, nemulțumiți de creşterea normei de predare, pragul nou pentru vouchere de vacanţă şi eliminarea sporului de doctorat
Sindicaliştii din Educaţie protestează şi luni, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educaţiei, Daniel David.
Luni, liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-şi prezenta nemulţumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.
„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali
Aceştia au transmis că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursurile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui.
Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.
