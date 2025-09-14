Rămâi conectat

Sindicaliștii din administrație ies luni în stradă la București: Amenință cu GREVĂ GENERALĂ dacă Guvernul merge mai departe cu noile măsuri

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Sindicaliștii din administrație ies luni în stradă, la București, nemulțumiți de măsurile pregătite de Guvern.

Ei spun că, dacă lucrurile merg mai departe așa, nu exclud o grevă generală. Premierul Ilie Bolojan i-a chemat însă la discuții pentru a încerca să calmeze spiritele.

Protestul începe de la ora 10:00, în Piața Victoriei, unde oamenii vor sta până la prânz. Apoi, coloana va porni pe traseul Berzei – Buzești – Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – BP Hașdeu – Bulevardul Națiunilor Unite, pentru ca între 14:00 și 15:00 să aibă loc o adunare în fața Parlamentului.

Sindicaliștii avertizează că nu mai acceptă „decizii luate din pix” și cer respectarea unor drepturi de bază: condiții decente de muncă, stabilitate și predictibilitate în funcția publică, eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice.

Citește și: BUGETARII ies în stradă: Sindicaliștii din Administrație pregătesc proteste de amploare

„Dacă nu se renunță la aceste măsuri, protestele se vor radicaliza și vor culmina cu greva generală”, transmit reprezentanții angajaților.

Printre revendicări se mai află realizarea de analize reale înaintea oricărei reduceri de personal, renunțarea la ideea unei grile de salarizare pe criteriul „meniului pentru săraci” și aplicarea principiului „la muncă egală, salarizare egală”.

Sindicaliștii spun că aceste măsuri sunt esențiale pentru a opri politizarea administrației și destabilizarea funcțiilor publice.

