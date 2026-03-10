Actualitate

Simularea Evaluării Naționale, sub semnul întrebării: Mii de profesori amenință cu boicotul și cer anularea testelor pentru clasa a VIII-a

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Săptămâna viitoare elevii din clasa a VIII-a din România ar trebui să înceapă simularea pentru Evaluarea Națională, dar sindicatele anunță că mii de profesori amenință cu boicotul și cer anularea testelor.

Simulările pentru Examenele Naţionale sunt sunt semnul întrebării, după ameninţările recente ale profesorilor. Sindicatele avertizează că unii dascăli ar putea refuza să participe, în timp ce autoritățile fac presiuni pentru desfășurarea normală a testărilor.

Până acum, aproximativ 80.000 de profesori au semnat că susțin anularea acestui test, în timp ce liderii sindicali acuză că dascălii ar fi obligați să participe la simulare.

La nivel național sunt 160.000 de elevi în clasele a VIII-a care ar trebui să susțină prima probă a simulării, la limba și literatura română, pe 16 martie, urmată de matematică pe 17 și limba maternă pe 18 martie.

Dintre aceștia, aproximativ 100.000 s-au înscris deja la ceea ce înseamnă pregătirea pentru primul mare examen. Însă se pot înscrie în continuare săptămâna aceasta la școli, anunță Ministerul Educației. Mii de profesori evaluatori s-au înscris, de asemenea, ca să participe la simulare.

În multe școli, însă, nu se va organiza simularea, spun sindicatele din educație, care încă așteaptă rezultatele unui chestionar prin care vor afla câți dascăli sunt de acord cu boicotarea simulării. Până acum, conform FSLI și Spiru Haret, din cei 220.000 de profesori din sistem, 80.000 susțin anularea simulării.

Nemulțumirile tuturor sunt legate de subfinanțarea sistemului de învățământ din România.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare, când elevii ar trebui să susțină simulările la Evaluarea Națională și cum va aborda noul ministru al educației această situație.

