Simulare Evaluare Națională 2026 în Alba: Câți elevi au participat la testarea la Matematică

Elevii de clasa a VIII-a din județul Alba, asemea colegilor lor din toată țara, au susținut, marți, 17 martie 2026, testarea la Matematică din cadrul Simulării Evaluării Naționale 2026.

La testarea la Matematică din Alba au participat 2.468 de elevi din totalul celor 2.688 înscriși. Numărul elevilor absenți a fost de 182, a precizat Dan Cherecheș, inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Simularea s-a dat în 53 de centre de exammen.

Au participat 91 de școli, practic toate unitățile școlare cu elevi de clasa a VIII-a din Alba.

Simularea Evaluării Naționale 2026 se va încheia, miercuri, 18 martie 2026 cu proba la Limba și literatura maternă – probă scrisă.

În județul Alba sunt mai multe centre care vor organiza probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Este vorba de Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud, Liceul Tehnologic Jidvei, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj și Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului (pentru limba maghiară maternă) și Liceul German Sebeș (pentru limba germană maternă).

În 30 martie 2026 este prevăzută comunicarea rezultatelor.

Când au loc examenele propriu-zise

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura, în anul școlar 2025-2026, după următorul calendar:

8-12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

2-3 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

