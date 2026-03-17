SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică

Simularea examenului de Evaluare Națională a continuat marți, 17 martie 2026, cu proba la matematică.

Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, potrivit subiectelor consultate de Edupedu.ro. La primul subiect au fost 5 itemi de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost integral grilă și majoritatea problemelor au fost de geometrie. Iar la subiectul al III-lea itemii au solicitat scrierea pe foaia de examen a rezolvărilor complete. La problema de geometrie în spațiu, ultimul item, elevii au avut un tetraedru regulat.

Candidații au putut intra în săli până la ora 8.30, iar proba a început la ora 9.00. Elevii au primit subiecte tip broșură și au avut posibilitatea să solicite pagini suplimentare. Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor a fost de 2 ore.

Baremul de notare va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00.

Calendarul simulării Evaluării Naționale

Simularea Evaluării Naționale se va încheia miercuri, 18 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.

16 martie 2026 Limba și literatura română –- probă scrisă

17 martie 2026 Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor

Când are loc examenul

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura, în anul școlar 2025-2026, după următorul calendar:

8-12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

2-3 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

