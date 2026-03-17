Ştirea zilei

SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică

Simularea examenului de Evaluare Națională a continuat marți, 17 martie 2026, cu proba la matematică.

Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, potrivit subiectelor consultate de Edupedu.ro. La primul subiect au fost 5 itemi de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost integral grilă și majoritatea problemelor au fost de geometrie. Iar la subiectul al III-lea itemii au solicitat scrierea pe foaia de examen a rezolvărilor complete. La problema de geometrie în spațiu, ultimul item, elevii au avut un tetraedru regulat.

Candidații au putut intra în săli până la ora 8.30, iar proba a început la ora 9.00. Elevii au primit subiecte tip broșură și au avut posibilitatea să solicite pagini suplimentare. Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor a fost de 2 ore.

Baremul de notare va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00.

Calendarul simulării Evaluării Naționale

Simularea Evaluării Naționale se va încheia miercuri, 18 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.

16 martie 2026 Limba și literatura română –- probă scrisă

17 martie 2026 Matematică – probă scrisă

18 martie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor

Când are loc examenul

Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura, în anul școlar 2025-2026, după următorul calendar:

8-12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională

12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026 Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă

1 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

2-3 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O ambulanță SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței Cetate. Traficul este îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

17 martie 2026

De

Un accident rutier a avut loc astăzi, 17 martie 2026, la Alba Iulia, în zona pieței din Cetate. Din primele informații, o autospecială SMURD și un autoturism sunt implicate în evenimentul rutier. Traficul rutier este îngreunat

Ştirea zilei

Ce SUME vor primi în 2026 localitățile din Alba situate în zona Munților Apuseni pentru compensarea reducerilor la impozitele locale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 martie 2026

De

Banii necesari pentru compensarea cu 50% a taxelor și impozitelor locale în comunitățile defavorizate din zona Munților Apuseni și Biosfera Deltei Dunării sunt prevăzuți în bugetul național, a anunțat, luni, 16 martie 2026, Corneliu Mureșan

Ştirea zilei

FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

16 martie 2026

De

În perioada 13–15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București, în cadrul Campionatului Național FIRST Tech Challenge România 2026, organizat de Asociația Nație Prin Educație, echipa Team XEO #14278 din Alba Iulia a obținut Think Award – locul III

