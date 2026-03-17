SUBIECTE SIMULARE Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a la matematică
Simularea examenului de Evaluare Națională a continuat marți, 17 martie 2026, cu proba la matematică.
Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică de la Evaluarea Națională 2026, potrivit subiectelor consultate de Edupedu.ro. La primul subiect au fost 5 itemi de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă.
Subiectul al II-lea a fost integral grilă și majoritatea problemelor au fost de geometrie. Iar la subiectul al III-lea itemii au solicitat scrierea pe foaia de examen a rezolvărilor complete. La problema de geometrie în spațiu, ultimul item, elevii au avut un tetraedru regulat.
Candidații au putut intra în săli până la ora 8.30, iar proba a început la ora 9.00. Elevii au primit subiecte tip broșură și au avut posibilitatea să solicite pagini suplimentare. Timpul alocat pentru redactarea lucrărilor a fost de 2 ore.
Baremul de notare va fi anunțat de Ministerul Educației la ora 15:00.
Calendarul simulării Evaluării Naționale
Simularea Evaluării Naționale se va încheia miercuri, 18 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.
16 martie 2026 Limba și literatura română –- probă scrisă
17 martie 2026 Matematică – probă scrisă
18 martie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă
30 martie 2026 Comunicarea rezultatelor
Examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfășura, în anul școlar 2025-2026, după următorul calendar:
8-12 iunie 2026 Înscrierea la evaluarea națională
12 iunie 2026 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
22 iunie 2026 Limba și literatura română – probă scrisă
24 iunie 2026 Matematică – probă scrisă
26 iunie 2026 Limba și literatura maternă – probă scrisă
1 iulie 2026 Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
2-3 iulie 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
4-7 iulie 2026 Soluționarea contestațiilor
8 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
Știri recente din categoria Ştirea zilei
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O ambulanță SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței Cetate. Traficul este îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței cetate. Traficul este îngreunat Un accident rutier a avut loc astăzi, 17 martie 2026, la Alba Iulia, în zona pieței din Cetate. Din primele informații, o autospecială SMURD și un autoturism sunt implicate în evenimentul rutier. Traficul rutier este îngreunat […]
Ce SUME vor primi în 2026 localitățile din Alba situate în zona Munților Apuseni pentru compensarea reducerilor la impozitele locale
Ce SUME vor primi în 2026 localitățile din Alba situate în zona Munților Apuseni pentru compensarea reducerilor la impozitele locale Banii necesari pentru compensarea cu 50% a taxelor și impozitelor locale în comunitățile defavorizate din zona Munților Apuseni și Biosfera Deltei Dunării sunt prevăzuți în bugetul național, a anunțat, luni, 16 martie 2026, Corneliu Mureșan, […]
FOTO | Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare
Team XEO #14278, premiată la Campionatul Național FIRST Tech Challenge România 2026: Think Award – locul III pentru echipa din Alba Iulia, după un sezon construit prin muncă, ambiție și determinare În perioada 13–15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București, în cadrul Campionatului Național FIRST Tech Challenge România 2026, organizat de Asociația Nație Prin […]
17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben
17-19 martie 2026 | Vânt puternic în România: Patru județe din țară, sub atenționare Cod galben Administrația Națională de Meteorologie...
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat. Cele mai noi date oficiale
Rata șomajului, în creștere în România: Şomajul în rândul tinerilor, cel mai ridicat Populaţia activă a României era, în trimestrul...
17 martie 2026 | Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650 de victime, în 2025, pe acest drum național
Acțiune în sistem releu a polițiștilor rutieri din Alba pe DN 1: 425 de accidente, cu mai mult de 650...
Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de 0,45 mg/l
Șofer din Sibiu, prins băut la volan în Cetatea de Baltă: Bărbatul de 58 de ani avea o alcoolemie de...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui
17 martie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu. Tradiții și obiceiuri de Ziua Șarpelui Pe 17...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...