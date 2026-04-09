Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile

Ministerul Educaţiei a anunţă, joi, 9 aprilie că simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat, susţinută în perioada 23 -26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unităţi de învăţământ.

Participarea candidaţilor, pe probe, a fost următoarea:

Limba şi literatura română: peste 114.600 (peste 101.000 în 2025)

Proba obligatorie a profilului: peste 113.100 (peste 99.900 în 2025)

Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 (peste 98.300 în 2025)

Proba la limba şi literatura maternă: peste 6.100 (peste 5.500 în 2025)

„În total, au fost realizate 778.464 de evaluări cu aproximativ 13% mai mult decât la simulările probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat 2025, când au fost realizate, în total, 688.808 de evaluări într-o perioadă similară (o lucrare are minimum 2 evaluări, maximum 4, în cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între cei doi evaluatori iniţiali)”, a precizat MInisterul Educației.

În cursul zilei de miercuri, 8 aprilie rezultatele au fost comunicate către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, pentru a fi transmise şcolilor de proveninţă ale elevilor.

„Precizăm că datele care stau la baza prezentei sinteze a rezultatelor au fost extrase din platforma de evaluare digitalizată şi prelucrate la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”, a comunicat Ministerul Educaţiei.

Centralizarea datelor arată astfel:

La Limba şi literatura română procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 77.23% (66,84% în 2025). 6,56% dintre elevi au obţinut note cuprinse între 9 şi 10.

La disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost 64.48% (63,28% în 2025), iar 9,06% dintre elevi au obţinut note cuprinse între 9 şi 10.

La proba la alegere a profilului şi specializării procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost 73,69% (69,46% în 2025). S-a susţinut proba la disciplinele Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie vegetală şi animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie şi Sociologie.

19,33% dintre elevi au obţinut note cuprinse între 9 şi 10.

La Limba maternă procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost 86.56% (82,5% în 2025), iar 13,89% dintre elevi au obţinut note cuprinse între 9 şi 10.

Lucrările scrise ale elevilor care au susţinut simularea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat se află în unităţile de învăţământ în care elevii au susţinut probele scrise.

Profesorii care predau disciplinele la care s-au susţinut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau. Conducerile unităţilor de învăţământ vor pune la dispoziţia cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de la nivelul Ministerului Educaţiei prin inspectoratele şcolare, pentru a fi folosite în procesul de vizualizare a lucrărilor de către candidaţi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI