15-18 iulie 2026 | Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Caniculă dar și instabilitate atmosferică severă în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor

Județul Alba va traversa, în următoarele zile, o perioadă cu vreme extremă, marcată atât de episoade de instabilitate atmosferică, cât și de un val de căldură care se va intensifica spre sfârșitul săptămânii.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 15 iulie 2026, ora 12:00 – 18 iulie 2026, ora 22:00, valul de căldură se va extinde treptat în mare parte din țară, iar disconfortul termic va crește inclusiv în zone din centrul României. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pentru județul Alba, cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate la finalul intervalului, când valorile termice vor urca spre 35 de grade Celsius, în special în zonele joase. În vestul și sudul țării vor fi și nopți tropicale, cu temperaturi minime care vor rămâne în jurul valorilor de 20–21 de grade.

Cod galben de furtuni miercuri

Înainte de instalarea caniculei, județul Alba se află sub influența unui episod de instabilitate atmosferică. Pentru miercuri, 15 iulie 2026, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un Cod Galben ce vizează sud-vestul Transilvaniei, zonă din care face parte și județul Alba.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat pot apărea vijelii și grindină cu diametrul de 1–3 centimetri. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

Noi avertizări pentru joi

Meteorologii au emis un nou Cod Galben valabil pentru joi, 16 iulie 2026, între orele 12:00 și 22:00. De această dată, avertizarea include estul și sud-estul Transilvaniei, iar instabilitatea atmosferică va afecta și zonele montane.

Se anunță din nou averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h, vijelii izolate și grindină, cu acumulări de apă ce pot depăși local 30–40 l/mp.

Meteorologii precizează că, în afara zonelor aflate sub avertizare, fenomene specifice instabilității atmosferice se pot produce local și în alte regiuni ale țării. Totodată, pe măsură ce valul de căldură se intensifică, temperaturile vor continua să crească, iar disconfortul termic va deveni accentuat inclusiv în județul Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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