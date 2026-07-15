FOTO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți

Academicianul Ioan-Aurel Pop, prezent în Apuseni la comemorarea eroilor moți

Marți, 14 iulie 2026, la „Beciul lui Horea” din Câmpeni s-a desfășurat o ceremonie închinată eroilor naționali din Apuseni, având ca invitat de onoare pe academician prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, președinte al Academiei Române în perioada aprilie 2018 – aprilie 2026.

„Beciul lui Horea” este locul unde în primăvara anului 1782 a avut loc o altercație între arendașii armeni și moți, care a fost unul dintre conflictele premergătoare izbucnirii Răscoalei țărănești din 1784-1785 din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan, acest loc fiind unul dintre obiectivele turistice ale „Capitalei de suflet a Țării Moților”. Evenimentul de aici a fost organizat în colaborare de către Primăria și Consiliul Local Câmpeni, filialele locale ale Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” și ASTRA – Despărțământul „Iosif Șterca Șuluțiu” Câmpeni – Abrud, precum și filiala Cluj Napoca a Academiei Române.

La evenimentul coordonat de către Ioan Viorel Sicoe – președinte de onoare a Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, filiala Câmpeni – au participat numeroși reprezentanți ai organizatorilor și ai instituțiilor statului, preotul Andrei Vasile Bâldea – protopop de Câmpeni, Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba, deputatul Florin Roman, Mircea Goia – directorul general Cupru Min S.A. Abrud, primarii comunelor Avram Iancu, Gârda de Sus, Lupșa, precum și mulți patrioți din zonă.

Comemorarea a debutat cu o rugăciune susținută de protopopul Bâldea, a continuat cu un moment de cântece și poezii patriotice susținut de dascălul Barbu Todea din Albac și talentatele fete coordonate de acesta, apoi au luat cuvântul Cristina Rădac – secretarul general al orașului Câmpeni, primarul Cristian Dan Pașca, Maria-Ana Motora – președinte de onoare a filialei locale ASTRA, Marin Nicola – primarul comunei Horea, Mirela Mocan – profesor-doctor în Istorie, iar în final au cântat interpreta de muzică populară Mirela Mănescu Felea și grupul vocal ,,Țarina” al Cupru Min. Cu această ocazie, academicianului i-au fost oferite un bust în miniatură a lui Horea, o diplomă de recunoaștere a meritelor, iar primarul Cristian Dan Pașca a anunțat că va propune oferirea titlului de „Cetățean de onoare” al orașului Câmpeni.

Printre discursurile rostite, o lecție de istorie, educație și demnitate românească a fost oferită de profesorul emerit dr. Ioan Aurel Pop, care la sfârșit a fost îndelung aplaudat, după ce a menționat următoarele: „…Gândindu-ne la acești eroi – Horea, Cloșca, Crișan de acum 250 de ani și la Avram Iancu care era în glorie acum 175 de ani – nu putem să nu medităm la soarta națiunii române, la locul ei între celelalte națiuni și să ne dăm seama ce viziuni au avut acești eroi dacă au prevăzut pentru neamul lor un viitor mai bun. Dacă nu știm ce au făcut ei, noi putem greși. Putem crede că o elită proastă ne poate conduce pe drumuri bune? Niciodată! Avem nevoie de conducători buni care să viseze la idealurile națiunii noastre și să o vadă înflorind între națiunile Europei, într-un concert al națiunilor europene. Așa cred eu că trebuie să fie Uniunea Europeană…Trebuie să mergem mai departe cu națiunile, ele nu pot fi distruse când vor unii pentru că ele nu s-au înființat prin decrete și hotărâri ale parlamentelor, națiunile s-au înființat natural, din om în om, treptat. Și atunci ele probabil că vor dispărea atunci când va vrea Dumnezeu, nu când vrem unii dintre noi. Și atunci, dacă ele există trebuie să le cultivăm în armonie, să le facem să se iubească, dar nu unii să iubească mai mult și să se iubească pe ei, și alții mai puțin și să fie mai pe la coadă. România este azi a șasea țară ca număr al locuitorilor în Uniunea Europeană și Uniunea Europeană are 27 de țări. Și atunci nu ar fi bine să ne ținem rangul? Nu ar fi bine să ne purtăm cu demnitate? Asta trebuie să îi învățăm pe conducători. Horea și Avram Iancu ne-au învățat lecția demnității!”

Ulterior, o parte dintre organizatori l-au condus pe academicianul Ioan-Aurel Pop la Casa Memorială a lui Avram Iancu din comuna care-i poartă numele, unde a fost întâmpinat de către tulnicăresele și primarul localității, iar după ce a vizitat casa natală a „Crăișorului”, a scris și câteva rânduri în cartea de onoare a muzeului.

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