FOTO | Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma

Educația fără frontiere: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, parte a unei mobilități Erasmus+ la Roma

Proiectul de Acreditare Erasmus+-Domeniul Educație Școlară_2024-1-RO01-KA121-SCH-000230390, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Alba, la care au participat 10 reprezentanți ai consorțiului FUTURE, în perioada 18-22 mai 2026, la Roma, a oferit participanților oportunitatea formării în cadrul cursului „Project Management – Global Educators: Leading Successful EU Projects”.

Astfel a fost facilitat schimbul de bune practici și s-au dezvoltat competențele necesare implementării unor proiecte europene de succes, adaptate nevoilor actuale ale educației pentru cei 2 inspectori școlari, 2 cadre didactice și 6 directori de școală.

Activitățile au debutat la State Institute Gelasio Caetani, o instituție cu tradiție în Italia, oferind participanților oportunitatea de aș prezenta instituțiile din care provin, de a interacționa cu practici educaționale europene și de a exersa dimensiunea interculturală.

Participanții au exersat practic etapele aplicării unui proiect Erasmus+, cele 4 priorități ale programului Erasmus+ 2026, au identificat probleme de la nivelul comunității școlare din care provin, au schițat un proiect cu cele 5 etape de scriere (context/nevoi; obiective/rezultate; activități/ parteneri; buget/ fezabilitate; diseminare/ impact), au construit arborele problemelor și soluțiilor, obiective SMART, etc.

Doamna director Moldovan Florina a căutat să împărtășească echipei de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, despre managementul proiectelor educaționale: analiza SWOT, formularea obiectivelor SMART; identificarea provocărilor și dezvoltarea soluțiilor ( arborele problemei); evaluarea și monitorizarea proiectelor; utilizarea platformei eTwinning, Erasmus +, certificarea Europass .

De asemenea, în întâlnirile cu părinții și reprezentanții comunității locale a fost propusă o activitate prin care li s-a propus celor prezenți să scrie pe câte un bilețel o problema la nivelul școlii care poate fi transformată într-o soluție printr-un proiect Erasmus+. Ideile împărtășite vor devenii obiectul unui proiect Erasmus pe care doamna profesor îl va structura în perioada imediata începerii anului școlar 2026-2027.

Cei 10 participanți au diseminat informațiile în cadrul workshop-ului desfășurat în data de 5 iunie 2026, în cadrul Conferinței Naționale ”Excelența în educație-Modele de bune practici în învățământul românesc”. De asemenea au desfășurat la sediul ISJ Alba un workshop cu tematica: ”Erasmus+ 2026 de la idee, la proiect finanțat”, oferind participanților de la nivelul județului ocazia unui schimb real de idei și soluții, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE