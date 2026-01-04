Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de clasa a XII-a simulările probelor scrise. Calendarul complet
Simulare Bacalaureat 2026: Când vor susține elevii de clasa a XII-a simulările probelor scrise. Calendarul complet
Elevii de clasa a XII-a vor susține între 23 și 26 martie 2026 simulările probelor scrise pentru Bacalaureat. Rezultatele vor veni la începutul lunii aprilie, în așa fel încât să știe unde mai au de lucrat și învățat pentru a fi cât mai pregătiți la examenul real, din vară.
La fel ca în ultimii ani, rezultatele vor fi anonimizate, prin coduri individuale atribuite fiecărui elev, care înlocuiesc numele și prenumele.
Simulările vor începe pe 23 martie, iar calendarul va fi următorul:
23 martie 2026 – Proba de Limba și Literatura Română
24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului
25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
26 martie 2026 – Proba de Limba și Literatura Maternă
3 aprilie – Publicarea rezultatelor simulării
Care este programa
Conținutul pentru examenul de Bacalaureat (și implicit pentru simulare) este același de peste 10 ani.
Programa completă pentru Limba și Literatura Română, profil Real, poate fi descărcată de aici. Iar cea pentru Uman, de aici.
Pentru Matematică, programa poate fi consultată aici.
Programa pentru Istorie poate fi consultată aici.
Programa pentru Geografie poate fi consultată aici.
Programa pentru Logică poate fi consultată aici.
Programa pentru Psihologie poate fi consultată aici.
Programa pentru Filosofie poate fi consultată aici.
Programa pentru Sociologie poate fi consultată aici.
Programa pentru Economie poate fi consultată aici.
Programa pentru Fizică poate fi consultată aici.
Programa pentru Biologie poate fi consultată aici.
Programa pentru Chimie poate fi consultată aici.
Programa pentru Informatică poate fi consultată aici.
Ce se întâmplă cu notele
Rezultatele vor fi afișate în mod anonimizat. Fiecare candidat va primi un cod unic, la prima probă susținută, iar în baza acestuia va putea afla notele.
Notele la simulări nu sunt trecute în catalog în mod automat. Ele au scopul ca elevii să își dea seama cât de pregătiți sunt pentru examenul din vară. Dacă un elev dorește însă ca nota obținută să fie trecută și în catalog, el poate depune o cerere scrisă în acest sens.
