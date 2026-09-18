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Siegfried Mureşan, întâlnire cu Ilie Bolojan, Tanczos Barna şi Dominic Fritz la Guvern: ,,Ne-am apucat de lucru”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Siegfried Mureşan, întâlnire cu Ilie Bolojan, Tanczos Barna şi Dominic Fritz la Guvern: ,,Ne-am apucat de lucru”

Siegfried Mureşan, nominalizat de Nicușor Dan la funcția de premier, s-a întâlnit vineri, la Palatul Victoria, cu Ilie Bolojan, Tanczos Barna şi cu Dominic Fritz, el postând o imagine în care apare alături de cei trei lideri, alături de anunţul: ”Ne-am apucat de lucru”. 

Siegfried Mureşan are vineri, la ora 13.00, prima apariţie publică după nominalizarea pentru postul de premier, urmând să susţină declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR, scrie News.ro.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferinţă de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulţumesc mult Partidului Naţional Liberal, Uniunii Salvaţi România şi Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a scris Mureşan pe Facebook, postând o imagine în care apare alături de liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, Tanczos Barna şi de liderul USR Dominic Fritz.

El ar urma să susţină declaraţii la Parlament, alături de liderii formaţiunilor care l-au propus şi care îl susţin.

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