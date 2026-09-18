Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 19-20 septembrie 2026: Vor asigura măsurile de siguranță la spectacolul de cascadorii al lui Lae Dreghici, la Toamna Cugireană, Bogățiile Toamnei de la Blaj și la competiții sportive din județ

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din Alba vor fi prezenți la manifestările cultural-artistice și sportive organizate în mai multe localități din județ.

Competițiile, activitățile sportive și demonstrațiile ne vor duce la Colțești, unde se desfășoară International GS Trophy, la „Sebeș în Mișcare” – ediția a II-a, la Baia de Arieș, pentru „Gold Trail”, precum și pe Stadionul Ciugud, unde Lae și Robert Dreghici vor susține un spectacol de cascadorii.

De asemenea, vom fi alături de suporteri la partidele din Liga a III-a de fotbal:

– Metalurgistul Cugir – Unirea Alba Iulia, pe Arena Cugir;

– Universitar Alba Iulia – CSM Deva, pe stadionul „Groapa Rotundă” din Micești;

– CIL Blaj – Viitorul Arad, la Baza Sportivă Tiur-Blaj.

Tradițiile și atmosfera de sărbătoare vor reuni comunitățile la Sărbătoarea Sașilor, în comuna Șona, Târgul Apulum Agraria, la Ighiu, Toamna Cugireană – Zilele Cugirului, pe Stadionul Parc din orașul Cugir, „Dor de la Izvor, Dor de Țara Moților”, în Piața Eroilor din Abrud, precum și la „Bogățiile Toamnei”, în Piața Mare din Blaj.

Pentru ca fiecare dintre aceste momente să rămână o experiență plăcută, vă recomandăm:

-respectați indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

-evitați implicarea în conflicte și manifestați un comportament civilizat față de ceilalți participanți;

-supravegheați cu atenție copiii, în special în zonele aglomerate;

-acordați atenție bunurilor personale și nu lăsați obiectele de valoare nesupravegheate;

-respectați regulile stabilite pentru accesul și desfășurarea fiecărei manifestări;

-în caz de nevoie, solicitați sprijinul jandarmilor aflați în teren sau apelați Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Vă dorim un weekend frumos și să vă bucurați de toate aceste evenimente în siguranță!

Secțiune Știri sub articolul principal