Și din raționamente financiare, Unirea Alba Iulia merge pe cartea tinerilor în returul Ligii a 3-a

Unirea Alba Iulia, echipă clasată pe locul al 6-lea în Seria a 9-a, intenționează să apeleze la cât mai mulți jucători tineri în cele 8 etape ce se vor disputa în returul eșalonului terț.

Asta întrucât “alb-negrii”, cu 13 puncte strânse, nu pot emite pretenții la primele două poziții ce asigură participarea la barajul de promovare (Unirea Dej – 25, CSO Cugir – 23) și nici nu sunt în pericol să intre în hora retrogradării, fiind departe de ultimele trei clasate, CS Hunedoara – 11 puncte, CS Ocna Mureș – 6 puncte și Industria Galda de Jos – 4 puncte.

Your browser does not support the video tag.

În consecință în partea a doua a campionatului formația din Cetatea Marii Uniri va miza mult mai mult pe tinerii din propria pepinieră, dându-le șanse să joace. După modelul “Paul Haj”, fotbalist în vârstă de 17 ani ce a bifat 9 jocuri ca titular în toamnă, sunt așteptați și alți jucători promițători cum ar fi Dehelean, Bakcsi, Mâlnă sau M. Dăscălescu jr. Este clar că strategia are la bază și rațiuni financiare, în condițiile în care se vrea o reducere a cheltuelilor câtă vreme obiectivul este doar o clasare onorabilă (uniriștii așteaptă în plan financiar concretizarea sprijinului dinspre Primăria municipiului Alba Iulia).

“Este clar că ne propunem să folosim cât mai mulți jucători tineri, să-i creștem pentru a construi ceva serios, un fundament pe care să ne bazăm în următorii ani. Să ajungem pe locul doi este mai dificil, de pildă, decât să evite Industria Galda de Jos retrogradarea. Și din acest motiv vrem să mizăm pe tineri din propria pepinieră”, a precizat antrenorul Adrian Bicheși, ce și-ar dori și trei transferuri în această perioadă, vizând posturile de fundaș central, mijlocaș lateral dreapta sau mijlocaș central.

Și tocmai în acest context, în cazul în care Industria Galda de Jos s-ar retrage din Liga a 3-a, uniriștii și-ar îndrepta privirile spre fotbaliști ce se încadrează în noua politică a clubului albaiulian, Alexandru Cioară (26 de ani), Alin Tocu (19 ani) și Denis Cunțan (17 ani), asta câtă vreme Darius Petruse (20 de ani, Industria Galda) oricum va reveni în această iarnă sub comanda lui Bicheși întrucât fusese împrumutat în “galben-negru”.