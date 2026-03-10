Și-a sunat fosta parteneră și i-a trimis mesaje, deși nu avea voie să ia legătura cu ea: Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție

Și-a sunat fosta parteneră și i-a trimis mesaje, deși nu avea voie să ia legătura cu ea. Bărbatul din Zlatna a fost reținut de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 7 martie 2026, ar fi încercat să ia legătura cu fosta sa parteneră, în vârstă de 32 de ani, prin intermediul mesajelor și al apelurilor telefonice, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI