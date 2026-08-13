Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între un BMW și un Volkswagen Passat pe Calea Moților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

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Accident rutier la Alba Iulia: Impact între un BMW și un Volkswagen Passat pe Calea Moților 

Un accident rutier a avut loc joi, 13 august 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia, în zona ILF. Potrivit primelor informații disponibile au fost implicate două autoturisme.

Mai exact, incidentul rutier s-a produs între un BMW și un Volkswagen Passat. Din fericire, în urma impactului nu au existat persoane rănite sau care să necesite evaluare medicală. 

Astfel, în urma accidentului rutier au existat doar pagube materiale.

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