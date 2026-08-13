FOTO | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între un BMW și un Volkswagen Passat pe Calea Moților

Scandal pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Gârbova, reținut după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr. A fost transportat de urgență la spital Un bărbat din Gârbova a fost reținut pentru 24 de ore după ce a lovit cu un obiect contondent în zona feței un tânăr […]