Sezonul de gripă 2025-2026, cel mai sever din ultimii 10 ani. Medic epidemiolog: „Este probabil ca valul de gripă să continue să rămână ascendent”

Sezonul de gripă 2025-2026, cel mai sever din ultimii 10 ani, afirmă medicul epidemiolog Octavian Jurma. Potrivit medicului și cercetătorului timișorean, eeste probabil ca valul de gripă să rămână ascendent în următoarea perioadă.

„Săptămâna trecută, evoluția gripei s-a încadrat în scenariul pesimist și a revenit pe creștere, cu 8.499 de cazuri noi, față de minimul de 6.287 de cazuri de gripă înregistrate în săptămâna precedentă.

Această creștere cu 35% a numărului de cazuri reflectă creșterea medie cu 25% a numărului de infecții respiratorii din primele două săptămâni ale anului nou și sugerează că această creștere este determinată în primul rând de gripă.

Având în vedere că numărul de infecții respiratorii raportate săptămâna trecută este în continuare în creștere și a depășit deja maximul din decembrie, este probabil ca valul de gripă să continue să rămână ascendent și săptămâna viitoare sau în platou.

Cele 17 decese noi confirmă, din păcate, că aspectul puternic descendent este, în primul rând, datorat subevaluării neobișnuit de mari a numărului de cazuri din perioada sărbătorilor și că este mai probabil ca numărul de cazuri de gripă să fi continuat să crească sau scăderea să fi fost mult mai lentă decât cea aparentă din raportările oficiale.

Până în acest moment, sezonul de gripă 2025-2026 este cel mai sever sezon de gripă din ultimii 10 ani, cu un număr dublu de cazuri înregistrate față de aceeași perioadă din ultimele 3 sezoane și cu un număr cumulat de decese mai mare decât în oricare altă perioadă similară din sezoanele precedente.

De fapt, numărul de 70.591 cazuri noi cumulate până acum în sezonul 2025-2026 este mai mare decât cel din întregul sezon 2022-2023 sau 2023-2024 și va depăși până la finalul lunii februarie și numărul total de cazuri din sezonul 2024-2025.

În lipsa unor date coerente, rămâne dificilă orice prognoză pentru următoarele săptămânii.

Numărul de cazuri raportate la finalul lunii ianuarie în ultimele 4 sezoane este remarcabil de asemănător, astfel încât este destul de cert că această nouă fază ascendentă a valului de gripă nu va dura mai mult de 1-3 săptămâni și e puțin probabil să depășească vârful din decembrie, dar poate trece din nou pragul de 10.000 de cazuri.

Cel mai optimist scenariu este ca valul să urmeze evoluția celui din 2023 și să intre în platou încă din această săptămână, însă doar joi vom avea confirmarea evoluției din această săptămână.

Pe acest fond de ascensiune a numărului de cazuri și de incertitudine a evoluției gripei, prudența rațională e recomandată până la finalul lunii februarie, cu menținerea măsurilor de prevenție bine cunoscute: farmaceutice (vaccinare) și non-farmaceutice (mască, distanțare, aerisire, igienă), plus prezentarea la medicul de familie și tratamentul rapid în caz de infectare cu virusul gripal.

Până în prezent, mortalitatea aparentă (CFR) este de 0,08%, mai ridicată decât cea din sezonul precedent în aceeași perioadă, dar la jumătate față de cea din 2022 și 2023”, a scris Octavian Jurma, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, pe contul propriu de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI