Sezonul ambroziei: Garda de Mediu atrage atenția primăriilor să ia măsuri
Sezonul ambroziei: Solicitare către primării din partea Gărzii de Mediu
Garda de Mediu le-a solicitat primăriilor să ia măsuri pentru combaterea ambroziei.
„Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare anual, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, până cel târziu la 30 iunie, lucrări de întreţinere a terenurilor prin diferite
metode, până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei, astfel încât planta să nu răspândească polenul care conține multiple fragmente alergizante”, reamintește Garda de Mediu.
Sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de Legea 62/2018 sunt reprezentate de amenzi de la 1.000 de lei, la 5.000 de lei, pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice prevăzute la art. 3 din lege.
Iată 5 moduri în care poate fi combătută buruiana:
*Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a spațiilor pe care este răspândită sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor;
*Când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor agricole, în special în interiorul unor șanțuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice;
*Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință. În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații detaliate sau, după caz, la specialiști din cadrul primăriilor. Măsura se va aplica respectându-se cadrul legal în vigoare în ceea ce priveşte comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar;
*În cazul unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor sau poate fi distrusă cu sapa ori seceră;
*Pentru că lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpină principală. În caz contrar, se distrug doar tulpina principală, iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen şi chiar seminţe, îmbogăţind astfel rezerva de seminţe din sol. Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an, obligatoriu de realizat înaintea fructificării plantei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21 august 2025, că spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în regim ambulatoriu. „De […]
PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?
Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Casa Națională de Pensii Publice a făcut precizări importante într-o chestiune arzătoare. Aceasta poate fi rezumată prin întrebarea: plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Citește și: PENSII […]
Cum va fi vremea mâine în România: Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025
Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025 Ziua de vineri, 22 august 2025, va aduce contraste meteo în România. Potrivit meteorologilor, dacă sudul țării se va confrunta cu temperaturi caniculare și disconfort termic ridicat, în vestul, nordul și centrul României și în zonele zonele montane se va produce o răcire semnificativă, însoțită de instabilitate atmosferică […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21...
PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?
Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Casa Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat
ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat În dimineața zilei de vineri,...
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Curier Județean
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care...
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...