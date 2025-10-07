Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat I. Calendar și condiții de participare

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat I

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant, de muncitor calificat I, în cadrul Compartimentului Iluminat public din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile OUG nr.156/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână.

Condiţiile generale de participare la concurs:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/școală profesională

– profil electrotehnic;

– vechime în muncă: minimum 5 ani în meseria de electrician;

– certificat/atestat/diplomă de calificare profesională în specializarea de electrician.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 28.10.2025, ora 11:00, sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9 jud. Alba.

Data, ora și locul desfășurării interviului: 03.11.2025, ora 11:00, sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local – Compartiment Salarizare, Resurse Umane.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 20.10.2025, ora 15:00.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia și tematica concursului se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local şi pe pagina de internet www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, telefon 0258/861593, interior 13, e-mail: [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI